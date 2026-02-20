Αναζητά κατεύθυνση το Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ άνοδο σημειώνουν οι δείκτες στην Ευρώπη

Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στις πρώτες συναλλαγές της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, την ώρα που στην Ευρώπη σημειώνεται θετική αντίδραση στα περισσότερα χρηματιστήρια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο υποχωρεί λίγο μετά τις 11:00 από τα επίπεδα των 2.270 μονάδων σημειώνοντας πτώση που πλησιάζει τη μισή ποσοστιαία μονάδα, με μεγαλύτερες πιέσεις στις μετοχές των τραπεζών ενώ η αξία των συναλλαγών μόλις που ξεπερνά τα 17 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση 0,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ακολουθεί οριακές διακυμάνσεις γύρω από τα χθεσινά επίπεδα.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραφαν στις 11:00 οι μετοχές της ΔΕΗ (+0,99%), του ΟΠΑΠ (+0,56%) και της Πειραιώς (+0,46%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Σαράντης (-1,59%), του ΟΤΕ (-1,29%), της Viohalco (-1,17%) και των ΕΛΠΕ (-1,15%).

Ανοδικά κινούνται 33 μετοχές, 43 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Frigoglass (+3,03%) και Παπουτσάνης (+2,81%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: YKNOT (-4,55%) και Crediabank (-2,40%).

Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών και οδεύουν προς κέρδη σε εβδομαδιαία βάση, με την προσοχή να στρέφεται στα εταιρικά οικονομικά αποτελέσματα και τις εξελίξεις στο γεωπολιτικό μέτωπο.

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες στα χρηματιστήρια Παρισιού και Φραγκφούρτης ενώ ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,2% στις 626,64 μονάδες στις 10:14 ώρα Ελλάδας, πολύ κοντά σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, με τους περισσότερους περιφερειακούς δείκτες να κινούνται σε θετικό έδαφος. Η μετοχή της εταιρίας ειδών πολυτελείας Moncler σημείωσε άλμα 13% μετά την ανακοίνωση αύξησης 7% στα έσοδα τέταρτου τριμήνου. Ο ευρύτερος κλάδος των εταιριών ειδών πολυτελείας ενισχύθηκε κατά 1,2%.