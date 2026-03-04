Ανοδικό ξέσπασμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών που καλύπτει τις χθεσινές απώλειες, στο +4,30% ο Γενικός Δείκτης – Πράσινα ταμπλό και στην Ευρώπη

Παραμένει το αγοραστικό ενδιαφέρον στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά το χθεσινό (3.3.2026) «ξεπούλημα» -και την πτώση των τιμών στο -5,75%- με τον Γενικό Δείκτη αυτή την ώρα να σημειώνει ισχυρή ανάκαμψη, εν μέσω ήπιας ανοδικής αντίδρασης των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά αντιδρά μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε μεγάλες απώλειες 9,97%, ενώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε κατά 15,464 δισ. ευρώ. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές και ο τίτλος της ΕΥΔΑΠ. O Γενικός Δείκτης Τιμών, διαμορφώνεται στις 2.163,34 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 4,29%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 181,37 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 4,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 2,93%. Ανοδικά κινούνται όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+14,36%), της Alpha Bank (+7,79%), της Eurobank (+6,48%), ELvalhalcor (+5,98%) και της Εθνικής (+5,59%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.783.070 και 7.364.787 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 29,78 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 26,25 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 103 μετοχές, 11 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: ΕΥΔΑΠ (+14,36%) και Frigoglass (+9,33%). Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μουζάκης (-6,56%) και Αττικές Εκδόσεις (-3,85%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οι ισπανικές μετοχές κατέγραψαν πτώση σήμερα στο άνοιγμα της συνεδρίασης μετά τις νέες απειλές περί εμπορικού εμπάργκο από τον Λευκό Οίκο, ενώ άλλοι περιφερειακοί δείκτες κινήθηκαν ανοδικά, ύστερα από το παγκόσμιο ξεπούλημα που παρέσυρε τις μετοχές στα χαμηλότερα επίπεδα τουλάχιστον του τελευταίου μήνα εν μέσω φόβων για εξάπλωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα ο ισπανικός δείκτης έχει διορθώσει και κινείται ανοδικά

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 1,57% στις 6013,96, ύστερα από δύο συνεδριάσεις μεγάλων απωλειών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 1,81%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου ανεβαίνει κατά 0,98%, ο γερμανικός DAX κατά 1,72% και ο γαλλικός CAC κατά 1,23%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 1,56% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 2,04%.

Οι κλάδοι τεχνολογίας, ταξιδιών και ειδών πολυτελείας, που βρέθηκαν στο επίκεντρο στο ξεπούλημα αυτό, κατέγραψαν άνοδο 1,4%, 1,2% και 0,4%, αντίστοιχα.