Χρηματιστήρια: Διστακτική άνοδος σε Αθήνα και Ευρώπη καθώς το ράλι του πετρελαίου συντηρεί την αβεβαιότητα

Επιλεκτικές αγορές τραπεζικών μετοχών στο ελληνικό χρηματιστήριο
Τα γεγονότα στον πόλεμο στο Ιράν θέτουν τον τόνο για μια ακόμα συνεδρίαση στην Αθήνα αλλά και στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές.

Εν μέσω συνεχόμενης αβεβαιότητας για την πορεία του πολέμου στο Ιράν, επιφυλακτικότητα κυριαρχεί στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, αλλά και στις ευρωπαϊκές αγορές, που αναζητούν κατεύθυνση. 

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό Euronext Athens τη Δευτέρα (27.4.2026), άνοιξε στις 2.223 μονάδες και έκτοτε ακολουθεί διακυμάνσεις σε υψηλότερα επίπεδα, με άνοδο που κυμαίνεται κοντά στο 0,70-0,80% λαμβάνοντας ώθηση από τις επιλεκτικές αγορές μετοχών τραπεζών και άλλων blue chips. Η αξία των συναλλαγών αγγίζει τα 60 εκατ. ευρώ

Έντονη μεταβλητότητα εμφανίζουν οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ ταυτόχρονα στρέφουν την προσοχή τους στις κρίσιμες συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών που ακολουθούν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε στο άνοιγμα απώλειες που δεν ξεπερνούσαν τη μισή ποσοστιαία μονάδα για να γυρίσει θετικός. Ανάλογη είναι η κίνηση του βρετανικού FTSE 100, του γερμανικού DAX και του γαλλικού CAC 40, που ξεκίνησαν «στο κόκκινο» αλλά πλέον κινούνται ελαφρώς ανοδικά.

Υπενθυμίζεται πως οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται στις συναλλαγές της Δευτέρας καθώς η ασυνέχεια στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύει την αβεβαιότητα για τις επιπτώσεις του πολέμου δεδομένου ότι παρατείνεται ο αποκλεισμός της ναυσιπλοΐας από τα Στενά του Ορμούζ.

