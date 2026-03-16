Αρχίζουν να φεύγουν τα τελευταία «φρένα» στην αγορά πετρελαίου, εν μέσω της πρώτης άντλησης από τα στρατηγικά αποθέματα

Η αυτοσυγκράτηση που παρατηρήθηκε τις 2 πρώτες εβδομάδες του πολέμου στην αγορά του πετρελαίου, είναι πιθανό να δώσει τη θέση της από σήμερα σε πιο ακραίες τιμές, καθώς τα μηνύματα δείχνουν ότι η διαταραχή δεν θα λάβει τέλος σύντομα.

Όλες τις προηγούμενες ημέρες η αγορά πετρελαίου και οι απανταχού κερδοσκόποι συγκρατήθηκαν, επειδή υπήρχε η ελπίδα πως η τωρινή κρίση θα μπορούσε να λάβει απότομα τέλος. Έτσι, λίγοι είναι αυτοί που τόλμησαν να ποντάρουν σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές, από φόβο ότι θα έχαναν τα λεφτά τους.

Το γεγονός αυτό κράτησε το Brent και το WTI σε επίπεδα ανεκτά, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με την απώλεια των εξαγωγών μέσω του Περσικού Κόλπου που είναι η μεγαλύτερη ιστορικά.

Πλέον, όμως, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών και οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έδειξαν ότι θα χρειαστεί χρόνος για την οποιαδήποτε λύση. Η έλευση των 2.500 Αμερικανών πεζοναυτών στην περιοχή θα πάρει αρκετές ημέρες, οι επιθέσεις του Ιράν κατά πετρελαϊκών στόχων εντάθηκαν και η απειλή της κλιμάκωσης επίσης μεγεθύνθηκε μετά το χτύπημα στη νήσο Χαργκ.

Ταυτόχρονα, η έκκληση του Αμερικανού προέδρου στους συμμάχους του για συνδρομή σε μια πιθανή επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ κατέδειξε αδυναμία των ΗΠΑ. Ακόμα και αν προχωρήσει μια τέτοια κίνηση, θα χρειαστεί συντονισμός και αρκετός καιρός για να προετοιμαστεί επαρκώς.

Στα παραπάνω προστίθεται και ο φόβος για πιθανή συμμετοχή των Χούθι στη διαμάχη. Τυχόν επιθέσεις από την Υεμένη θα απειλούσαν τη μοναδική οδό που έχει απομείνει για το πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας μέσω των τερματικών στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι Ιρανοί φρόντισαν ήδη, άλλωστε, να πλήξουν το τερματικό που έχουν τα Εμιράτα στη Φουτζάιρα στην έξω πλευρά των Στενών και να διακόψουν τη λειτουργία του προσωρινά. Φαίνεται, δηλαδή, ότι είναι στις προθέσεις τους να μην αφήσουν ανοικτές «πόρτες».

Από τους ειδικούς εκφράζεται η πεποίθηση ότι οι Χούθι δεν μπορούν να κλείσουν εντελώς τη ναυσιπλοΐα, καθώς τα πλοία θα μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται της Ερυθράς Θάλασσας μέσω του Σουέζ. Έχουμε, όμως, πίσω μας το αρνητικό προηγούμενο της ανημπορίας των δυτικών ναυτικών δυνάμεων να σταματήσουν εντελώς τους Χούθι τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, γινόταν στόχος το ίδιο το τερματικό του Γιάνμπου, θα ήταν ολέθριο για την όλη προσπάθεια των Σαουδαράβων.

Είναι προφανές ότι αν αρχίσουν να πετάνε πύραυλοι και drones στην Ερυθρά Θάλασσα, τότε τα ασφάλιστρα των τάνκερ θα ανέβουν όπως στον Περσικό, με αποτέλεσμα ίσως μια παρόμοια de facto διακοπή ή ελάττωση των διελεύσεων.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω διαπιστώσεων, κοινός τόπος είναι ότι ακόμα δεν έχουμε δει τις πλήρεις επιπτώσεις της κρίσης στην τιμή του πετρελαίου. Όσο απουσιάζει μια ανακοίνωση των ΗΠΑ για ένα σαφές σχέδιο και χρονοδιάγραμμα, η αγορά θα πείθεται ολοένα και περισσότερο ότι πρέπει να φτάσει ψηλότερα.

Η εικόνα σε Ευρώπη και Ελλάδα

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) ανακοίνωσε χθες ότι ξεκινάει άμεσα η συμφωνηθείσα άντληση από τα στρατηγικά αποθέματα αργού πετρελαίου και καυσίμων.

Η αρχή θα γίνει στην Ασία, όπου παρατηρείται το πιο έντονο πρόβλημα. Το 60% της ποσότητας που θα αποδεσμευτεί, θα αφορά το αργό πετρέλαιο και το 40% τα καύσιμα. Εν συνεχεία, στα τέλη Μαρτίου θα ακολουθήσει η Ευρώπη με ένα μείγμα 32%-68% και η Αμερική με 100% αργό.

Παράλληλα, το πρόβλημα του εφοδιασμού θα συζητηθεί σήμερα (16.3.2026) σε σύνοδο των Ευρωπαίων υπουργών ενέργειας με τη συμμετοχή του Έλληνα υπουργού, Σταύρου Παπασταύρου. Η θεματική της συνάντησης έχει να κάνει με το νέο πακέτο της Κομισιόν για τα ενεργειακά δίκτυα, όμως είναι βέβαιο πως το μεσανατολικό θα απασχολήσει έντονα τις συζητήσεις.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι η περασμένη εβδομάδα έκλεισε στη χώρα μας με τη βενζίνη αυξημένη περίπου κατά 13 λεπτά του ευρώ σε σύγκριση με πριν τον πόλεμο. Αντίστοιχα, το ντίζελ βρίσκεται σχεδόν 30 λεπτά επάνω.