Bitcoin: Άλμα πάνω από τα 93.000 δολάρια μετά την κρίση στη Βενεζουέλα

Σε υψηλό τριών εβδομάδων έφτασε το κρυπτονομισμα Bitcoin στις αρχές των συναλλαγών στην Ασία, καθώς η πολιτική αβεβαιότητα συνεχίζεται μετά την κίνηση των ΗΠΑ να εκδιώξουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα Bitcoin κατέγραψε άνοδο έως και 2,3% και έφτασε τα 93.323 δολάρια το πρωί της Δευτέρας (5.1.26), στο υψηλότερο επίπεδο από τις 11 Δεκεμβρίου. Μαζί του κινήθηκαν ανοδικά και άλλα ψηφιακά νομίσματα, όπως το Ether.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το θετικό κλίμα δεν περιορίστηκε μόνο στα crypto. Οι ασιατικές αγορές κινούνται κοντά σε ιστορικά υψηλά, χάρη στη δυναμική της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι επενδυτές στρέφονται παράλληλα και σε πιο «ασφαλή» καταφύγια. Ο χρυσός ενισχύθηκε έως και 2%, αγγίζοντας τα 4.400 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι σημείωσε άνοδο έως και 4,8%.

Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, μετά τις κινήσεις των ΗΠΑ που αφορούν τη Βενεζουέλα και τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, οι οποίες αυξάνουν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές.

Παρότι κατά καιρούς το Bitcoin λειτουργεί ως «ασφαλές καταφύγιο», άλλες φορές κινείται όπως τα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με αναλυτές, η τρέχουσα άνοδος οφείλεται κυρίως στη ζήτηση από εταιρείες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στα κρυπτονομίσματα, ενώ δεν καταγράφονται μαζικές πωλήσεις από μεγάλους επενδυτές.

Παρά το σημερινό ράλι, το Bitcoin παραμένει εδώ και εβδομάδες σε στενό εύρος τιμών, έχοντας κλείσει το προηγούμενο έτος με απώλειες 6,5%. Ωστόσο, υπάρχουν σημάδια αλλαγής κλίματος, καθώς στις αρχές Ιανουαρίου καταγράφηκαν ισχυρές εισροές στα ETF Bitcoin στις ΗΠΑ.

Το επόμενο κρίσιμο στοίχημα για την αγορά είναι αν το Bitcoin θα καταφέρει να ξεπεράσει σταθερά το επίπεδο των 94.000 δολαρίων, ενώ τα 88.000 δολάρια θεωρούνται το βασικό «μαξιλάρι» σε περίπτωση διόρθωσης.