Χρηματιστήριο Αθηνών: Mε απώλειες 0,15% έκλεισαν οι μετοχές εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωαγορές

Με απώλειες κάτω από τις 2.700 μονάδες έκλεισε σήμερα (10.09.2026) ο Γενικός Δείκτης μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Παρά τις έντονες επιμέρους διακυμάνσεις και το αρνητικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.697,58 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,15% από τις 2.701,69 μονάδες της Τετάρτης. Αντίθετα, ο δείκτης των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap διατηρήθηκε οριακά σε θετικό έδαφος, στις 6.919,69 μονάδες, με άνοδο 0,01%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αγορά παρουσίασε μικτή εικόνα, καθώς οι πιέσεις σε ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και μεταλλουργία αντισταθμίστηκαν από το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον για τραπεζικούς και κατασκευαστικούς τίτλους. Το διεθνές περιβάλλον παρέμεινε επιβαρυμένο μετά την αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ και τις προειδοποιήσεις της Κριστίν Λαγκάρντ για παρατεταμένες πληθωριστικές πιέσεις. Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν χαμηλότερα, ενώ η άνοδος του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων ενίσχυσε την επιφυλακτικότητα.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η Optima Bank, η οποία κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο του FTSE 25, με τοποθετήσεις στον τραπεζικό κλάδο μετά την απόφαση της ΕΚΤ. Ισχυρή ήταν και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, χάρη στο ενδιαφέρον για το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και υποδομών. Θετικά κινήθηκαν επίσης Alpha Bank, Τράπεζα Κύπρου και ΔΕΗ.

Οι πέντε μεγαλύτερες άνοδοι ήταν: Optima Bank +5,45%, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ +2,80%, Alpha Bank +1,72%, Τράπεζα Κύπρου +0,96% και ΔΕΗ +0,81%.

Στον αντίποδα, η Motor Oil υποχώρησε κατά 3,57%, με κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά την προηγούμενη ισχυρή άνοδο. Ακολούθησαν Cenergy -2,85%, Lamda Development -2,27%, ΟΤΕ -1,89% και Viohalco -1,87%, καθώς οι διεθνείς πιέσεις σε βιομηχανία και βασικά μέταλλα επηρέασαν τους σχετικούς τίτλους.