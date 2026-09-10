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Το πετρέλαιο συνεχίζει την «αναρρίχηση» μετά την κορυφή των 100 δολαρίων – «Λάδι στη φωτιά» οι δηλώσεις Τραμπ

Ανοδικές πιέσεις από τη δήλωση Τραμπ ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου
FILE PHOTO: A flame rises from a gas flare at the Dangote Industries oil refinery and fertilizer plant site in the Ibeju Lekki district of Lagos, Nigeria March 2, 2026.
REUTERS / Sodiq Adelakun / File Photo
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Σε τροχιά πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι συνεχίζει να κινείται το αργό πετρέλαιο, με τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν να προσθέτουν αβεβαιότητες για τον ενεργειακό εφοδιασμό ενόψει χειμώνα.

Η τιμή του πετρελαίου Brent έχει ξεπεράσει τα 102 δολάρια στη συνεδρίαση της Παρασκευής (10.9.2026), με τα συμβόλαια να διαπραγματεύονται σε τιμές γύρω από τα 102,5 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, καθώς η εντεινόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκαλεί ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Ανάλογη είναι η εικόνα και για το αμερικανικού τύπου αργό WTI που διαπραγματεύεται γύρω από τα 98 δολάρια εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης, με το Ιράν να δηλώνει ότι είναι έτοιμο για μια πιο έντονη σύγκρουση, δεσμευόμενο να αντισταθεί στον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ.

Προειδοποίησε επίσης ότι θα εντείνει τις επιθέσεις του εάν οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίσουν τις επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος.

Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε ότι η σύγκρουση δεν θα τελειώσει πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου αλλά θα τελειώσει μετά. Τότε προανήγγειλε και την πτώση των τιμών του πετρελαίου, μια δήλωση που δεν φαίνεται να έλαβαν σοβαρά υπόψη οι επενδυτές.

Από την άλλη μεριά η δήλωση ουσιαστικά απέκλεισε ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης των τιμών βραχυπρόθεσμα. Εξάλλου, οι εχθροπραξίες εντάθηκαν την περασμένη εβδομάδα μετά από περίπου ένα μήνα σχετικής ηρεμίας, με τις δύο πλευρές να κλιμακώνουν τις επιθέσεις.

Η πολεμική σύγκρουση διευρύνθηκε μετά την επίθεση μαχητών Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας προσωρινή αναστολή ορισμένων δραστηριοτήτων σε πετρελαϊκές υποδομές.

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