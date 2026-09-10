Wall Street: Πιέσεις στις μετοχές με το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια – Φόβοι για νέο κύμα πληθωρισμού

Σε αρνητικό έδαφος έκλεισε σήμερα (10.9.2026) η Wall Street, με τις μετοχές να δέχονται νέες πιέσεις καθώς η εκτίναξη του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι επανέφερε στο προσκήνιο τον κίνδυνο ενός νέου πληθωριστικού κύματος στις ΗΠΑ.

Οι απώλειες ήταν εντονότερες στις τεχνολογικές μετοχές της Wall Street, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας συνοδεύτηκε από νέα άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, δημιουργώντας ένα δυσμενές μείγμα για τις εταιρείες ανάπτυξης.

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Ο Dow Jones υποχώρησε 0,60% ή 316 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,58%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε πτώση 0,65%.

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρέθηκε ξανά το πετρέλαιο. Τα συμβόλαια του αμερικανικού WTI ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent κινήθηκε πάνω από τα 105 δολάρια, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ – Ιράν εισέρχεται στον έβδομο μήνα και οι φόβοι για τις ενεργειακές προμήθειες από τη Μέση Ανατολή εντείνονται.

Το πετρέλαιο χτυπά και τα ομόλογα

Η νέα άνοδος του αργού δεν περιορίζεται στην αγορά ενέργειας. Οι επενδυτές φοβούνται ότι ακριβότερα καύσιμα και υψηλότερο μεταφορικό κόστος θα περάσουν σταδιακά στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τη μάχη της Fed με τον πληθωρισμό.

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Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου ξεπέρασε το 4,9%, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2023. Η κίνηση αυτή αυξάνει το κόστος χρήματος και ασκεί πρόσθετη πίεση στις αποτιμήσεις των μετοχών.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένος ήταν κατά την σημερινή συνεδρίαση ο κλάδος των ημιαγωγών, που είχε πρωταγωνιστήσει στην ανοδική αγορά. Η Intel υποχώρησε περίπου 3% και η Micron Technology 2%, καθώς οι επενδυτές μειώνουν την έκθεσή τους σε τίτλους υψηλότερου ρίσκου μπροστά στο ενδεχόμενο τα επιτόκια να παραμείνουν υψηλά για μεγαλύτερο διάστημα.

Στο μικροσκόπιο ο πληθωρισμός

Ούτε τα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού κατάφεραν να αλλάξουν το κλίμα. Ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 0,4% τον Αύγουστο σε μηνιαία βάση, όσο ανέμενε η αγορά, ενώ σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στο 5,4%.

Το επόμενο κρίσιμο τεστ έρχεται την Παρασκευή με την ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ. Η αγορά θα αναζητήσει εκεί ενδείξεις για το κατά πόσο οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν αρχίσει να περνούν ευρύτερα στην οικονομία.

Τα στοιχεία αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα ενόψει της συνεδρίασης της Fed στις 16 Σεπτεμβρίου, καθώς το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια και η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων περιορίζουν τα περιθώρια για πιο χαλαρή νομισματική πολιτική.