Επιστρέφουν τα «χαμόγελα» στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Πράσινα ταμπλό και στην Ευρώπη

Ισχυρή ανοδική αντίδραση καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (10.3.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ανοδικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της υποχώρησης των τιμών πετρελαίου μετά τις καθησυχαστικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τη διάρκεια του πολέμου.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 52,82 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (+8,04%), της Alpha Bank (+6,54%), της Elvalhalcor (+6,08%) και της Optima Bank (+5,61%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.179,52 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 3,66%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 3,93%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 2,87%.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-2,12%) και των ΕΛΠΕ (-0,66%).

Ανοδικά κινούνται 95 μετοχές, 6 πτωτικά και 5 παραμένουν σταθερές.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ανέκαμψαν στο ξεκίνημα των συναλλαγών καθώς το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα τελειώσει σύντομα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 2,22%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου ανεβαίνει κατά 1,81%, ο γερμανικός DAX κατά 2,52% και ο γαλλικός CAC κατά 2,08%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 2,76% και ο ισπανικός IBEX 35 3,21%.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι η σύγκρουση με το Ιράν μπορεί να τελειώσει σύντομα, με τις τιμές του αργού να υποχωρούν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι αφού ανήλθαν έως τα 119 δολάρια το βαρέλι μία ημέρα νωρίτερα.