Goldman Sachs: Βλέπει success story στις ελληνικές τράπεζες και αναβαθμίζει τις τιμές στόχους

H Goldman Sachs αναθεωρεί τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες υψηλότερα, περίπου 27% κατά μέσο όρο υπογραμμίζοντας τις θετικές προοπτικές τους.

«Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε μια εποχή υψηλότερης διαρθρωτικής κερδοφορίας και στρατηγικής ευελιξίας, υποστηριζόμενες από ισχυρά επίπεδα κεφαλαίου, ολοένα και πιο ανθεκτικά επιχειρηματικά μοντέλα, και ένα πολύ ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον», αναφέρει σε έκθεσή της η Goldman Sachs.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τιμές των μετοχών μαρτυρούν αυτή τη βελτίωση, σύμφωνα με τον οίκο που σχολιάζει ότι η Εθνική Τράπεζα, η Πειραιώς, η Eurobank και η Alpha Bank σημειώνουν μέση άνοδο περίπου 400% από το τέλος του 2021 (έναντι του δείκτη τραπεζών SX7P που αυξήθηκε περίπου 170%) και άνοδο περίπου 20% από την αρχή του έτους (έναντι του δείκτη SX7P που αυξήθηκε περίπου 4%). Κοιτάζοντας μπροστά, οι αναλυτές σημειώνουν ότι συνεχίζουν να βλέπουν ένα εποικοδομητικό σκηνικό, με τις τιμές στόχους που δίνοιυν να υποδηλώνουν μέση άνοδο περίπου 20%.

Ειδικότερα, η Goldman Sachs αναβάθμισε την Eurobank σε αγορά από ουδέτερη στάση, επαναλαμβάνει σύσταση αγοράς για την Πειραιώς και την Alpha Bank και υποβαθμίζει την Εθνική Τράπεζα με ουδέτερη σύσταση από αγορά. Οι νέες τιμές στόχοι με ορίζοντα 12μήνου είναι οι εξής: Eurobank 5 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 21%, Τράπεζα Πειραιώς 10,50 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 20%, Alpha Bank 5,10 ευρώ με περιθώριο 22% και Εθνική Τράπεζα 16,75 ευρώ με περιθώριο ανόδου 11%.

Σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, η επενδυτική θέση του οίκου για τις ελληνικές τράπεζες παραμένει ελκυστική, με την αύξηση των δανείων περίπου διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, υποστηριζόμενη από κορυφαίους δείκτες αποδοτικότητας, βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού, αυξανόμενες αποδόσεις και προληπτική διάθεση κεφαλαίων, ενώ παράλληλα συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με έκπτωση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με κέρδη ανά μετοχή (P/E) περίπου 10 έναντι περίπου 11 φορές για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά τα βασικά θέματα για το 2026, η Goldman Sachs αναμένει συνεχή εστίαση των επενδυτών στα εξής:

Βιώσιμη αύξηση των δανείων και του μείγματος ζήτησης μεταξύ επιχειρήσεων και νοικοκυριών Επίπεδο απαιτούμενων επανεπεπενδύσεων στη βάση κόστους και Κατανομή κεφαλαίου μεταξύ της απόδοσης των μετόχων και της σταδιακής στρατηγικής ανάπτυξης, ιδίως των εξαγορών.

Όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, οι ελληνικές τράπεζες έχουν δραστηριοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, με την Πειραιώς να ενσωματώνει την Εθνική Ασφαλιστική, την Eurobank να ενσωματώνει την Ελληνική Τράπεζα και να έχει ανακοινώσει την εξαγορά της Eurolife και την Alpha Bank να ολοκληρώνει πρόσφατα την εξαγορά της AstroBank στην Κύπρο. Επιπλέον, συζητούνται περαιτέρω συμφωνίες (και ενδεχομένως μετασχηματιστικές), σημειώνει μεταξύ άλλων ο οίκος.