Η αγορά πετρελαίου δίνει «σήμα» γεωπολιτικού κινδύνου στο Ιράν

Tα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου WTI crude διαπραγματεύονται στα 67 δολάρια το βαρέλι και του Brent πάνω από τα 72 δολάρια ανά βαρέλι την Παρασκευή (20.2.2026), σε επίπεδα τιμών κοντά στο υψηλό εξαμήνου και οδεύοντας προς εβδομαδιαία άνοδο άνω του 5%.

Οι τιμές του πετρελαίου αντέδρασαν ανοδικά αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε προθεσμία στο Ιράν για να καταλήξει σε μια συμφωνία για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας. Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις πιθανότατα δεν θα χρειαστούν περισσότερες από 10 έως 15 ημέρες για να προχωρήσουν.

Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει τη μεγαλύτερη στρατιωτική τους δύναμη στη Μέση Ανατολή από την εισβολή στο Ιράκ το 2003, εγείροντας ανησυχίες για την προοπτική μιας ευρύτερης και μεγαλύτερης διάρκειας επιχείρησης από την ολονύκτια επίθεση του περασμένου Ιουνίου στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Η κίνηση αυτή έχει αυξήσει τον κίνδυνο διαταραχών στον εφοδιασμό, με τους επενδυτές να ανησυχούν ότι μια σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν θα μπορούσε να ωθήσει το Ιράν να περιορίσει την διακίνηση φορτίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, ενός κρίσιμου διαδρόμου για τις εξαγωγές αργού πετρελαίου από την περιοχή. Ενισχυτικά της ανοδικής δυναμικής, οικονομικά στοιχεία έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 9 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σηματοδοτώντας την πιο απότομη πτώση από τις αρχές Σεπτεμβρίου.