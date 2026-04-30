Η αγορά πετρελαίου «βράζει»: Συνεχίζεται το ράλι, με άνοδο πάνω από 15% για το Brent από την αρχή της εβδομάδας – Στο ίδιο μοτίβο το WTI

Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές καθώς ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή κρατά «κλειδωμένα» τα Στενά του Ορμούζ διακόπτοντας σημαντικούς όγκους παγκόσμιων ενεργειακών ροών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σκαρφαλώνουν πάνω από τα 113 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Πέμπτης, με άνοδο που ξεπερνά το 2% ενώ από την αρχή της εβδομάδας οι τιμές εμφανίζονται ενισχυμένες σε ποσοστό άνω του 15% στον απόηχο των εξελίξεων γύρω από τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή.

Ανάλογη είναι η εβδομαδιαία άνοδος για το αμερικανικού τύπου αργό WTI, όπου τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης διαπραγματεύονται πάνω από τα 109 δολάρια το βαρέλι με κέρδη που ξεπερνούν το 2%.

Η αγορά παρακολουθεί τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που επικρότησε την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ θεωρώντας ότι είναι μια κίνηση που θα σταθεροποιήσει τις τιμές του πετρελαίου. Δεσμεύτηκε επίσης να διατηρήσει τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά. Ταυτόχρονα, οι ιρανικές αρχές προειδοποίησαν για αντίποινα σε περίπτωση που ο αποκλεισμός συνεχιστεί και κατηγόρησαν τον Τραμπ ότι προσπαθεί να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε υποταγή μέσω οικονομικής πίεσης και εσωτερικής αποσταθεροποίησης.

Εντωμεταξύ, τα στοιχεία για τα αποθέματα των ΗΠΑ έδειξαν απότομες μειώσεις στα αποθέματα αργού πετρελαίου και καυσίμων, ενώ οι εξαγωγές εκτοξεύτηκαν σε ιστορικά υψηλά πάνω από 6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, υπογραμμίζοντας τη στενότητα της παγκόσμιας προσφοράς.