Η Κίνα «σκουπίζει» το ασήμι από τις διεθνείς αγορές για να καλύψει την εκρηκτική ζήτηση από επενδυτές και βιομηχανία

Η έντονη εσωτερική ζήτηση για ασήμι στην Κίνα οδήγησε σε αύξηση των αγορών από το εξωτερικό σε υψηλό οκτώ ετών στις αρχές του 2026, με τους εισαγωγείς να τροφοδοτούν την αύξηση της βιομηχανικής και επενδυτικής ζήτησης.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ασημιού στον κόσμο και άντλησε πάνω από 790 τόνους τους πρώτους δύο μήνες του έτους, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 470 τόνων τον Φεβρουάριο.

Πρόκειται για τον υψηλότερο όγκο που έχει καταγραφεί ποτέ τον ίδιο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα τα κινεζικά τελωνεία την Παρασκευή (20.3.2026). Η ισχυρή ζήτηση έχει ωθήσει τις τοπικές τιμές πολύ πάνω από τα διεθνή σημεία αναφοράς, μειώνοντας τα ήδη χαμηλά αποθέματα και αντλώντας μέταλλο από το εξωτερικό.

Οι τιμές του ασημιού δεν είχαν ποτέ τόσο ασταθή πορεία στην αρχή έτους, καθώς εκτοξεύτηκαν κατά περίπου 70% λόγω ενός κύματος κερδοσκοπικών αγορών από την Κίνα και αλλού, προτού εξανεμιστούν απότομα τα κέρδη στα τέλη Ιανουαρίου. Τα ισχυρά στοιχεία για τις εισαγωγές υποδηλώνουν ότι η κατανάλωση στην Κίνα έχει διατηρηθεί παρά τις μεταβολές στις εμπορικές ροές.

Η ζήτηση προέρχεται τόσο από ιδιώτες επενδυτές που στρέφονται σε ράβδους ασημιού, μια εναλλακτική λύση στον ολοένα και πιο ακριβό χρυσό, όσο και από κατασκευαστές πάνελ ηλιακής ενέργειας που προετοιμάζουν παραγωγή ενόψει της κατάργησης των φορολογικών επιστροφών στις εξαγωγές την 1η Απριλίου. Ας σημειωθεί ότι η βιομηχανία ηλιακής ενέργειας καταναλώνει περίπου το ένα πέμπτο της ετήσιας προσφοράς και βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στην Κίνα.

Οι υψηλές εισαγωγές της Κίνας δεν έχουν ακόμη διαταράξει την αγορά του Λονδίνου, χάρη στις ισχυρές εισροές ασημιού ενώ η μείωση του ασημιού που διακρατείται σε χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια σε όλο τον κόσμο, τα οποία έχουν μειωθεί φέτος κατά περισσότερους από 1.900 τόνους, έχει επίσης απελευθερώσει περισσότερο μέταλλο.

«Η αγορά του Λονδίνου συμπεριφέρεται πολύ καλά παρά την ισχυρή ζήτηση για ασήμι στην Κίνα», δήλωσε στο Bloomberg ο Daniel Ghali , ανώτερος στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην TD Securities. «Για πρώτη φορά σε περισσότερο από ένα χρόνο, η αγορά μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την κλίμακα ζήτησης χωρίς να οδηγηθεί σε σημαντικές διακυμάνσεις ή διαταραχές των τιμών», πρόσθεσε.

Εντωμεταξύ, μετά την χθεσινή έντονη πτώση το ασήμι, όπως και ο χρυσός, αντιδρούν θετικά στις συναλλαγές της Παρασκευής (20.3.2026).