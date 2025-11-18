Η υποχώρηση του Bitcoin παρασύρει προς τα κάτω τις διεθνείς αγορές

Σε χαμηλό επτά μηνών υποχώρησε το Bitcoin, ενώ οι μετοχές σημείωσαν πτώση, καθώς οι επενδυτές αποσύρθηκαν από τις πιο επικίνδυνες «γωνιές» της αγοράς πριν από μια εβδομάδα υψηλών στοιχημάτων με τα κέρδη της Nvidia .

Ένας δείκτης των παγκόσμιων μετοχών κυμάνθηκε κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο ενός μήνα, ενώ οι ασιατικές μετοχές υποχώρησαν κατά 2,1%, υποχωρώντας κάτω από τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Ορισμένοι επενδυτές θεωρούν την κίνηση ως ένα πτωτικό σημάδι. Το κλίμα επιδεινώθηκε καθώς το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 90.000 δολάρια για πρώτη φορά μετά από επτά μήνες, σύμφωνα με το bloomberg.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα συμβόλαια για τον S&P 500, τον Nasdaq 100 και τις ευρωπαϊκές μετοχές υπέδειξαν περισσότερες απώλειες για τις μετοχές. Καθώς οι επενδυτές μείωσαν τον κίνδυνο, τα ομόλογα αυξήθηκαν, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς του αμερικανικού δημοσίου να μειώνεται κατά τρεις μονάδες βάσης στο 4,11%.

«Οι χρηματιστηριακοί δείκτες κινούνται νευρικά προς τα κάτω και το Bitcoin, που συχνά θεωρείται ως δείκτης κινδύνου υψηλού βήτα, έχει αντικατοπτρίσει αυτές τις κινήσεις σχεδόν τικ προς τικ», δήλωσε ο Thomas Bureau , παγκόσμιος συν-επικεφαλής συναλλαγών δικαιωμάτων προαίρεσης συναλλάγματος στην Societe Generale SA. «Αυτή η συσχέτιση προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πίεσης στο κλίμα, καθώς η αδυναμία των κρυπτονομισμάτων ενισχύει την αντίληψη για σύσφιξη της ρευστότητας και της αποστροφής του κινδύνου».

Οι κινήσεις αυτές τόνισαν την παρατεταμένη αβεβαιότητα σχετικά με τα επιτόκια και τα κέρδη από την τεχνολογία, με την έκθεση της Nvidia την Τετάρτη (19.11.2025) να αναμένεται να δοκιμάσει το άγχος των επενδυτών σχετικά με τις υψηλές αποτιμήσεις που αφορούν τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Στη συνέχεια, η προσοχή θα στραφεί στην καθυστερημένη έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου που αναμένεται την Πέμπτη (20.11.2025), η οποία θα παράσχει στους επενδυτές ενδείξεις για τις προοπτικές πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κουδούνια συναγερμού χτυπούν για τους αναλυτές που μελετούν τα διαγράμματα στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά, τροφοδοτώντας την ανησυχία ότι η τελευταία πτώση θα μπορούσε να διογκωθεί σε μια πλήρη διόρθωση τουλάχιστον 10%.

Μια απότομη πτώση στον S&P 500 τη Δευτέρα (17.11.2025) επέκτεινε την πτώση από το τελευταίο ρεκόρ του στις 28 Οκτωβρίου στο 3,2%. Ο δείκτης αναφοράς έκλεισε κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών για πρώτη φορά σε 139 συνεδριάσεις, σπάζοντας το δεύτερο μεγαλύτερο διάστημα αυτού του αιώνα πάνω από τη στενά παρακολουθούμενη γραμμή τάσης.

Ο σύνθετος δείκτης Nasdaq εκπέμπει επίσης κάποια «άσχημα» σημάδια, σύμφωνα με τον John Roque , επικεφαλής τεχνικής ανάλυσης στην 22V Research. Περισσότερα από τα 3.300 περίπου μέλη του δείκτη διαπραγματεύονται σε χαμηλά 52 εβδομάδων παρά σε υψηλά, είπε, ένα σημάδι αδυναμίας της εσωτερικής αγοράς που καθιστά απίθανη μια περαιτέρω άνοδο.

«Ήταν μια εξαιρετική χρονιά γενικά για τους επενδυτές, ωστόσο η ανησυχία αυξάνεται σαφώς προς το τέλος του έτους», δήλωσε ο Nick Twidale , επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην AT Global Markets στο Σίδνεϊ. «Μπορεί να δούμε περαιτέρω αστάθεια τις επόμενες εβδομάδες καθώς μπαίνουμε στην περίοδο συναλλαγών των Χριστουγέννων».