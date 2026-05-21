Το πετρέλαιο κερδίζει έδαφος καθώς οι επενδυτές αναμένουν την κατάληξη των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ με Ιράν

Ελαφρώς ανοδικά κινούνται στη συνεδρίαση της Πέμπτης (21.5.2026) οι τιμές του πετρελαίου μετά από την πτώση πάνω από 5% χθες ως αποτέλεσμα των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ πλησιάζουν στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Αυτές οι δηλώσεις Τραμπ τροφοδότησαν τις προσδοκίες ότι η προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή θα μπορούσε σταδιακά να επιστρέψει στην αγορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την πτώση πάντως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ανακτούν μέρος από το χαμένο έδαφος και διαπραγματεύονται σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα, πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι.

Στο ίδιο μοτίβο το WTI διαπραγματεύεται σε τιμές οριακά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι με άνοδο που προσεγγίζει το 1%.

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, με την Τεχεράνη να αξιολογεί επί του παρόντος την τελευταία αντιπρόταση της Ουάσινγκτον ως απάντηση στην πρόταση των 14 σημείων. Μια πιθανή συμφωνία πιθανότατα θα οδηγήσει στην άρση των ναυτικών αποκλεισμών και των δύο χωρών στην εμπορική ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ, όπου η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων έχει διακοπεί από τον Μάρτιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αισιοδοξία για την προσφορά υποστηρίχθηκε χθες περαιτέρω από δορυφορικά δεδομένα που δείχνουν ότι τρία υπερδεξαμενόπλοια διήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου είναι πιθανό να παραμείνουν υπό πίεση, δεδομένου ότι οι αποστολές από τον Περσικό Κόλπο μπορεί να χρειαστούν σχεδόν δύο μήνες για να φτάσουν στις τελικές αγορές. Εν τω μεταξύ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Abu Dhabi National Oil δήλωσε ότι η πλήρης ανάκαμψη των ροών πετρελαίου της Μέσης Ανατολής είναι απίθανο να συμβεί πριν από τα τέλη του 2027.