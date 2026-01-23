Ιλιγγιώδες ράλι για τον χρυσό που οδεύει στα $5.000 η ουγγιά

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα οδεύει ο χρυσός που πλησιάζει τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά στον απόηχο των γεωπολιτικών εξελίξεων και των ανησυχιών για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Με άνοδο που πλησιάζει το 1% το πρωί της Παρασκευής (23.1.2026) στην σποτ αγορά ο χρυσός διαπραγματεύεται πάνω από τα 4.955 δολάρια ανά ουγγιά έχοντας φτάσει νωρίτερα και το υψηλό των 4.969,69 δολαρίων ανά ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Φεβρουάριο έκλεισαν 1,6% υψηλότερα στα 4.913,4 δολάρια ανά ουγγιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πολύτιμο μέταλλο που τείνει να διπλασιάσει την τιμή του σε ένα χρόνο (ήταν στα 2.746,8 δολάρια η ουγγιά πριν ένα χρόνο) έχοντας ενισχυθεί περίπου 15% από την αρχή του έτους, αναμένεται να κλείσει την εβδομάδα με άνοδο σχεδόν 8%.

Προσελκύει επενδυτές που μετατοπίζουν μέρος της ρευστότητάς τους από αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία λόγω μειωμένης εμπιστοσύνης εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων, οικονομικής αβεβαιότητας, αδυναμίας του δολαρίου αλλά και εκτιμήσεων ότι η Fed θα προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων εντός του έτους.

Οι τιμές του ασημιού και της πλατίνας έφτασαν σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε 0,4%, καθιστώντας τον χρυσό που τιμολογείται σε δολάρια πιο ελκυστικό για τους αγοραστές του εξωτερικού.