JP Morgan: Άλλη μία ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα

Στις πιο ψηλές επιλογές της για τη νέα χρονιά τοποθετεί τις μετοχές των συστημικών τραπεζών Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank, καθώς και τη ΔΕΗ. Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα, JP Morgan, σημειώνει πως οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών αναμένεται να καταγράψουν πολύ ισχυρές επιδόσεις το 2026. Παράλληλα, εκτιμά όπως ο δείκτης MSCI Ελλάδας θα καταγράψει ράλι της τάξης του 16%.

Συγκεκριμένα, σε νέα της έκθεση για τις προοπτικές των αναδυόμενων αγορών (2.12.25) η τράπεζα JP Morgan τονίζει ότι μετοχές των αναδυόμενων αγορών είναι έτοιμες για ισχυρή απόδοση το 2026, υποστηριζόμενες από τα χαμηλότερα τοπικά επιτόκια, την υψηλότερη αύξηση των κερδών, τις ελκυστικές αποτιμήσεις, την περαιτέρω βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, τους υγιέστερους δημοσιονομικούς ισολογισμούς και την ανθεκτική παγκόσμια ανάπτυξη.

Προβλέπει κέρδη 15% στο βασικό σενάριο, κυρίως λόγω της αύξησης των κερδών – την οποία αναμένει να κινηθεί σε διψήφιο ποσοστό.

Όσον αφορά την Ελλάδα η ιδιαίτερα θετική της στάση βασίζεται στις ακόμη χαμηλές αποτιμήσεις συν ισχυρό μακροοικονομικό σκηνικό. Εκτιμά πως ο δείκτης MSCI Ελλάδας θα καταγράψει, στο βασικό της σενάριο, άνοδο της τάξης του 16% το 2026, σε όρους δολαρίου.