JP Morgan: Πώς θα επηρεαστούν οι μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο από την τριπλή αναβάθμιση

Οι περισσότεροι μεγάλοι πάροχοι χρηματιστηριακών δεικτών αναμένεται να αναβαθμίσουν την Ελλάδα σε Αναπτυγμένη Αγορά το 2026, αναφέρει σε έκθεσή της η JP Morgan για τις αναταξινομήσεις 5 χωρών (Ελλάδα, Κορέα, Ινδονησία, Βιετνάμ και Αργεντινή)

Όπως σημειώνει η JP Morgan, ο οίκος FTSE επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να αναβαθμίσει την Ελλάδα σε ανεπτυγμένη αγορά τον Σεπτέμβριο του 2026, η MSCI βρίσκεται σε διαβούλευση για μια αναβάθμιση τον Αύγουστο και ο οίκος Stoxx είναι πιθανό να ακολουθήσει. Ενώ η Ελλάδα πληροί τα κριτήρια των περισσότερων ανεπτυγμένων αγορών, η επίδραση της αναβάθμισης θα είναι ελαφρώς αρνητική, σύμφωνα με την JP Morgan, με προβλεπόμενη καθαρή εκροή περίπου 80 εκατ. δολαρίων από τους δείκτες FTSE και παρόμοια τάση στον MSCI, καθώς οι επενδυτές αναδυόμενων αγορών πωλούν και αντίστοιχα επενδυτές ανεπτυγμένων αγοράζουν ελληνικές μετοχές.

Η αναβάθμιση από τον οίκο FTSE

Ειδικότερα, αναφορικά με τον FTSE, στην ετήσια αναθεώρηση του Οκτωβρίου 2025, ο οίκος επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα προαχθεί σε κατάσταση ανεπτυγμένης αγοράς σε συνδυασμό με την εξαμηνιαία αναθεώρηση του Σεπτεμβρίου 2026. Η Ελλάδα πληροί και τα 22 κριτήρια που απαιτούνται καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις κεφαλαιοποίησης αγοράς προς επένδυση και καταμέτρησης τίτλων, τα κριτήρια Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος κατά κεφαλήν και την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας επενδυτικής βαθμίδας από τους τρεις βασικούς οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Υπάρχουν 33 ελληνικές εταιρείες στον δείκτη FTSE Αναδυόμενων Αγορών All Cap (29 στην κατηγορία Standard και 4 στην κατηγορία Small). Εκτιμάται ότι 29 εταιρείες θα είναι επιλέξιμες για συμπερίληψη στον Δείκτη Αναπτυγμένων Αγορών FTSE (10 στην κατηγορία Standard και 19 στην κατηγορία Small). Η JP Morgan εκτιμά μια εκροή 1,84 δισ. δολαρίων από τους δείκτες FTSE αναδυόμενων αγορών και μια εισροή 1,7 δισ. δολαρίων από τους δείκτες FTSE ανεπτυγμένων αγορών, με αποτέλεσμα μια καθαρή παθητική εκροή περίπου 80 εκατ. δολαρίων από την Ελλάδα. Το εκτιμώμενο βάρος της Ελλάδας στον Δείκτη FTSE αναπτυγμένων αγορών All Cap Ex-US αναμένεται να είναι περίπου 0,29%, μειωμένο από περίπου 0,78% στον Δείκτη FTSE αναδυόμενων αγορών All Cap. Στοιχεία της JP Morgan δείχνουν ότι στον βασικό δείκτη θα μπουν Eurobank, Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Titan, Τράπεζα Κύπρου και Cenergy.

Η αναβάθμιση από τον οίκο MSCI

Εντωμεταξύ, στις 26 Ιανουαρίου 2026, η MSCI ανακοίνωσε την έναρξη διαβούλευσης σχετικά με πιθανή αναταξινόμηση της Ελλάδας από την κατάσταση αναδυόμενης αγοράς στην κατάσταση ανεπτυγμένης τον Αύγουστο του 2026. Η Ελλάδα έχει στάθμιση 0,60% στον Δείκτη MSCI αναδυόμενων αγορών και οκτώ μέλη. Εάν αναβαθμιστεί σε καθεστώς αναπτυγμένης αγοράς, οι προβλεπόμενη στάθμιση στους δείκτες του οίκου MSCI World, Europe και EAFE θα είναι 0,07%, 0,39% και 0,26% αντίστοιχα. Οι συνολικές εκτιμώμενες καθαρές ροές παθητικών κεφαλαίων θα είναι ελαφρώς αρνητικές. Οι επενδυτές αναπτυγμένων αγορών θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές περίπου 4,9 δισ. δολάρια ενώ εκείνοι που επενδύουν σε αναδυόμενες αγορές θα πρέπει να πουλήσουν περίπου 5,3 δισ. δολάρια. Πέντε από τις οκτώ εταιρείες του δείκτη αναδυόμενων αγορών θα μετακινηθούν στον δείκτη MSCI World Standard. Οι μετοχές που θα μπουν στους δείκτες της MSCI είναι Eurobank, Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ και πιθανόν ΟΠΑΠ.

Η αναβάθμιση από τον οίκο STOXX

Στο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης του οίκου STOXX η Ελλάδα έχει τεθεί στη λίστα παρακολούθησης για πιθανή αναβάθμιση σε κατάσταση αναπτυγμένης αγοράς, με ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2026. Η αναβάθμιση της Ελλάδας σε αναπτυγμένη αγορά από τον Stoxx θα επιτρέψει στις ελληνικές μετοχές να συμπεριληφθούν στον δείκτη STOXX Europe 600 και στον δείκτη Eurostoxx. Κατά τις εκτιμήσεις της JP Morgan η συνολική παθητική εισροή όταν οι ελληνικές μετοχές προστεθούν σε αυτούς τους δείκτες, θα είναι περίπου 1,1 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με την JP Morgan στον βασικό δείκτη Stoxx 600 θα συμμετέχουν: Eurobank, Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, Metlen και Jumbo.