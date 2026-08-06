Κάτω από τα 80 δολάρια το Brent μετά τη συμφωνία Ιράν – Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου φαίνεται να σταθεροποιούνται κάτω από τα 80 δολάρια σήμερα (06.08.2026), με τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για αυτή την ισορροπία.

Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται κοντά στα 79 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 0,5% και διατηρώντας τις πρόσφατες απώλειες του, με τις αγορές να φαίνεται να αξιολόγησαν θετικά τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη δημιουργία θαλάσσιας διαδρομής μέσω των Στενών του Ορμούζ.

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Αυτή η εξέλιξη δίνει τη δυνατότητα στο Brent να καταγραφεί στα 79,05 δολάρια το βαρέλι.

Η συμφωνία μεταξύ των 2 χωρών ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι θα διευκολυνθούν οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, περιορίζοντας προσωρινά τις ανησυχίες για προβλήματα στην προσφορά, με την προτεινόμενη διαδρομή να αναμένεται να παραμείνει σε λειτουργία για διάστημα δύο έως τεσσάρων μηνών.

Παρά ταύτα, η Τεχεράνη έσπευσε να διευκρινίσει ότι η συμφωνία δεν συνεπάγεται την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, διατηρώντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στις εξελίξεις σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές οδούς του κόσμου.

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Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι εξακολουθούν να εκφράζουν την πεποίθηση ότι μια συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται κοντά, χωρίς ωστόσο οι αγορές να θεωρούν δεδομένη μια μόνιμη αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, την ώρα που οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον σαουδαραβικού πετρελαιοφόρου στον Κόλπο του Άντεν.

Έτσι, οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς οποιαδήποτε μεταβολή στην ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών μπορεί να επηρεάσει άμεσα την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και τις διεθνείς τιμές.