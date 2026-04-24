Νευρική κίνηση στο πετρέλαιο, με το Brent πάνω από τα 100 δολάρια – «Ζυγίζουν» τα νέα από τις ειρηνευτικές συνομιλίες οι επενδυτές

Με διψήφια εβδομαδιαία άνοδο κλείνουν οι τιμές τόσο του Brent όσο και του WTI, παρά την προσωρινή πτώση
Flames come out of a chimney at TotalEnergies refining and petrochemicals platform in the port of Antwerp, Belgium April 9, 2026. REUTERS/Yves Herman
Αλλαγή σκηνικού στην αγορά πετρελαίου φέρνουν οι πληροφορίες από το μέτωπο του πολέμου, που μπορεί να αναζωογονούν τις ελπίδες για διεξαγωγή ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αλλά μόνο προσωρινά φαίνεται να επηρεάζουν τις τιμές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν και κάτω από τα 105 δολάρια ενώ στα 95 δολάρια το βαρέλι βρέθηκαν τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI διακόπτοντας ένα σερί τεσσάρων ανοδικών συνεδριάσεων, καθώς οι ελπίδες για πρόοδο στις επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βελτίωσαν ελαφρώς το κλίμα προσωρινά.

Οι τιμές, που άνοιξαν υψηλότερα, υποχώρησαν στο «κόκκινο» αλλά η ισορροπία αποδείχθηκε εύθραυστη. Το μεσημέρι της Παρασκευής (24.6.2026) οι τιμές των συμβολαίων του πετρελαίου ακολούθηκαν και πάλι ανοδική πορεία. Το Brent βρέθηκε στα 107 δολάρια το βαρέλι και αναζητά ισορροπία λίγο χαμηλότερα αυξάνοντας την εβδομαδιαία άνοδό του σε ποσοστό πάνω από 15%. 

Την ίδια ώρα κοντά στα 96 δολάρια διαπραγματεύεται το βαρέλι το WTI που κλείνει με εβδομαδιαία άνοδο περίπου 17%.

Την νευρικότητα στην αγορά δίνουν οι πληροφορίες ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί αναμενόταν να φτάσει στο Ισλαμαμπάντ, με πηγές να υποδηλώνουν υψηλή πιθανότητα επίτευξης προόδου στις διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή μεσολαβητών όπως το Πακιστάν.

Παρά την προσωρινή υποχώρηση, το πετρέλαιο παραμένει σε τροχιά για διψήφια εβδομαδιαία άνοδο καθώς οι αγορές συνεχίζουν να επηρεάζονται από τα σήματα των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ και του περιορισμού των εξαγωγών αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο από την έναρξη της σύγκρουσης. Ο αποκλεισμός παραμένει βασικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις.

