Πιέσεις και νευρικότητα στο ΧΑ με βουτιά της ΔΕΗ – Στο κόκκινο η Ευρώπη ενώ επιφυλακτική είναι η Wall Street

Από έντονες διακυμάνσεις χαρακτηρίστηκε η σημερινή (24.4.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να υποχωρεί στα επίπεδα των 2.220 μονάδων, ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι ευρωπαϊκές αγορές.

Αναλυτικά, στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε πτωτικά ενώ στη συνέχεια αντέδρασε με μικρά κέρδη, με το τελικό πρόσημο της συνεδρίασης να γίνεται αρνητικό με τους πωλητές να είναι πιο δραστήριοι. Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από την εκτίναξη των συναλλαγών στον τίτλο της ΔΕΗ στον απόηχο της χθεσινής ανακοίνωσης για το νέο σχέδιο ανάπτυξης της έως το 2030 με ΑΜΚ ύψους 4 δισ. ευρώ. Οι πιέσεις στη ΔΕΗ, περιορίστηκαν από το -9,02% στο -2,84%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.220,02 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,66%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.210,94 μονάδες (-1,06%). Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση σε ποσοστό 3,86%, από τις αρχές Απριλίου ενισχύεται 7,50%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 4,68%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 284,18 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 44.728.808 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,81%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,16%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,91%), της Metlen (+1,45%), του ΟΛΠ (+0,91%) και του ΟΤΕ (+0,77%). Αντιθέτως, την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ (-2,84%), της Alpha Bank (-2,05%), της Eurobank (-1,89%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,76%) και της Motor Oil (-1,75%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πτωτικά κινήθηκαν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, και οδεύουν προς το κλείσιμο καθώς δεν υπάρχουν βήματα προόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση κατά 50 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να κλείνουν στο κόκκινο.

Όσο αφορά τη Wall Street, οι αμερικανικοί δείκτες παρουσιάζουν μικτή εικόνα, καθώς η έκβαση του πολέμου στο Ιράν παραμένει αβέβαιη. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq σημειώνουν άνοδο χάρη στην ανάκαμψη του τεχνολογικού κλάδου·

Το MS NOW ανέφερε, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο της πακιστανικής κυβέρνησης, ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκί αναμένεται να φτάσει στο Ισλαμαμπάντ σήμερα το βράδυ και ότι είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η πρόσφατη άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχασε δυναμική μετά από αυτή την εξέλιξη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) διαπραγματεύονταν τελευταία πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαπραγματεύονταν πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι.