Νέα άνοδος στο πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας για την έκβαση του πολέμου στο Ιράν που εισήλθε στην πέμπτη εβδομάδα

Με νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου αρχίζει η εβδομάδα, καθώς το WTI έσπασε το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι και το Brent Βόρειας Θάλασσας άγγιξε τα 116 δολάρια εν μέσω αβεβαιότητας για τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, προς παράδοση τον Μάιο, αυξανόταν κατά 3,5% στα 103,13 δολάρια, μερικά λεπτά μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας ανέβαινε κατά 3%, στα 116 δολάρια, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων του πολέμου.

Το Brent συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από τα 115 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Δευτέρας (30.3.2026) παραμένοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022, όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έφερε μεγάλη διαταραχή στις αγορές ενέργειας.

Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εισήλθε στην πέμπτη εβδομάδα του, οι επενδυτές άρχισαν να αμφιβάλλουν για τις προοπτικές μιας γρήγορης επίλυσης, ιδιαίτερα μετά την εμπλοκή των Χούθι της Υεμένης στον πόλεμο υποστηριζόμενοι από το Ιράν. Επιπλέον, οι επενδυτές ανησυχούν για την ανάπτυξη επιπλέον αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή. Οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους στο Ισραήλ το Σαββατοκύριακο και έδωσαν σήμα ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να σταματήσουν τα πλήγματα εναντίον του Ιράν. Καθώς η ομάδα έχει την ικανότητα να στοχεύει πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα και βασικές ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, η αβεβαιότητα για τις οικονομικές συνέπειες εδραιώνεται.

Εν τω μεταξύ, πρόσθεσε ανοδικές πιέσεις στην αγορά πετρελαίου η πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να αναπτύξει στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή και οι δηλώσεις του ότι θα μπορούσε να πάρει το πετρέλαιο του Ιράν και να καταλάβει τον κόμβο εξαγωγών του στο νησί Kharg. Επίσης, προς το παρόν, δεν φαίνεται να ανακούφισαν την αγορά οι τελευταίες δηλώσεις του περί συμφωνίας στα περισσότερα από τα 15 σημεία του σχεδίου συμφωνίας που είχε προτείνει στο Ιράν.