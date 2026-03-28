Μέση Ανατολή: Η είσοδος των Χούθι στον πόλεμο αλλάζει τα δεδομένα – Οι ΑΣΠΙΔΕΣ προειδοποιούν για επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι Χούθι της Υεμένης μπήκαν και επίσημα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή το πρωί του Σαββάτου (28/03/2026), όταν και εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ.

Αυτή η κίνηση των Χούθι δημιουργεί νέα δεδομένα στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στην Μέση Ανατολή καθώς μετά τα Στενά του Ορμούζ, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι οι πύραυλοι στόχευσαν «ευαίσθητες ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις» και πρόσθεσαν ότι οι επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν μέχρι να σταματήσει η «επιθετικότητα» σε όλα τα μέτωπα.

Μάλιστα το απόγευμα του Σαββάτου επανήλθαν και με δεύτερη πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ, η οποία αναχαιτίστηκε.

Η απόφαση των Χούθι να εμπλακούν στη γενικότερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αποτελεί μια σοβαρή και ανησυχητική κλιμάκωση. Η συμμετοχή τους ενέχει τον κίνδυνο να επεκταθεί ακόμη περισσότερο ένας ήδη ασταθής πόλεμος, με σημαντικές συνέπειες για τη σταθερότητα της περιοχής, το παγκόσμιο εμπόριο και τις ανθρωπιστικές συνθήκες , ιδιαίτερα στην Υεμένη.

Οι επιπτώσεις στις βασικές θαλάσσιες εμπορικές οδούς, ειδικά στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Στενό Bab al-Mandab, μπορεί να είναι πολύ σοβαρές. Τα περάσματα αυτά είναι κρίσιμα για τη διεθνή ναυτιλία και τις ενεργειακές προμήθειες.

Οποιαδήποτε παρατεταμένη διαταραχή θα αυξήσει το κόστος μεταφορών, θα ανεβάσει τις τιμές του πετρελαίου και θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο μια ήδη εύθραυστη παγκόσμια οικονομία, που δοκιμάζεται από την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Προειδοποίηση από τις «ΑΣΠΙΔΕΣ»

Η ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» για την ασφάλεια και την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν εξέδωσε προειδοποιητική ανακοίνωση για ενδεχόμενο επιθέσεων σε εμπορικά πλοία μετά την επίθεση των Χούθι με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ.



Αναλυτικότερα, η επιχείρηση «Ασπίδες» αναφέρει ότι μετά τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ που τέθηκε σε ισχύ στις 9 Οκτωβρίου 2025, οι δυνάμεις των Χούθι έπαψαν όλες τις εχθρικές ενέργειες εναντίον του Ισραήλ καθώς και τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.



Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η τελευταία επίθεση πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2025, ενώ το πιο πρόσφατο περιστατικό επίθεσης σε εμπορικό πλοίο καταγράφηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2025.



Από τις 28 Φεβρουαρίου, συνεχίζει η ανακοίνωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ισραήλ πραγματοποιούν αεροπορικές επιχειρήσεις σε ιρανικό έδαφος.



Η απάντηση του Ιράν, τονίζεται στην ανακοίνωση, αγγίζει όλες τις χώρες του Αραβικού Κόλπου ενώ επισημαίνει ότι έχουν μπει στο στόχαστρο τόσο η Τουρκία όσο και η Κύπρος.



Σήμερα, 28 Μαρτίου, αναφέρει η ανακοίνωση, οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.







Update EUNAVFOR ASPIDES’ Informational Message to the Shipping Industry on the latest Houthis’ support to the Islamic Republic of Iran. pic.twitter.com/3LvxwskZn1 — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) March 28, 2026

«Φαίνεται», αναφέρει η επιχείρηση «Ασπίδες», ότι «έφτασε η ώρα για την εμπλοκή των Χούθι στη σύγκρουση. Οι πύραυλοι κατά του Ισραήλ σηματοδοτούν το πρώτο βήμα. Το δεύτερο θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που ταξιδεύουν στην Ερυθρά Θάλασσα και ανατολικά του Κόλπου του ‘Αντεν».



Η επιχείρηση «Ασπίδες» προειδοποιεί όλα τα πλοία που βρίσκονται σε αυτή την ευρύτερη περιοχή «να κινούνται με προσοχή».



Για τις στρατιωτικές δυνατότητες των Χούθι, η επιχείρηση «Ασπίδες» υπογραμμίζει ότι παραμένουν σημαντικές.



Στις συστάσεις της, η επιχείρηση «Ασπίδες» επισημαίνει ότι τα εμπορικά πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ θα πρέπει να αποφεύγουν τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του ‘Αντεν τουλάχιστον «έως ότου μειωθούν τα επίπεδα απειλής».



Για τα υπόλοιπα πλοία, η επιχείρηση «Ασπίδες» συνιστά να συνεχίσουν να στέλνουν τα αιτήματά τους για υποστήριξη στο Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ινδικού Ωκεανού (MSCIO).



«Λόγω του αυξημένου επιπέδου απειλής, τα μέτρα προστασίας για τα πλοία που υποστηρίζονται από την επιχείρηση έχουν ενισχυθεί» υπογραμμίζει η επιχείρηση «Ασπίδες».



Με δεδομένο ότι ακόμη δεν έχουν αυξηθεί οι στρατιωτικοί πόροι της επιχείρησης «Ασπίδες» απαιτούνται μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής «για όσα πλοία ζητήσουν στενή προστασία», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.



Αναλυτικότερα, οι συστάσεις της επιχείρησης «Ασπίδες» προς τη ναυτιλιακή κοινότητα είναι οι ακόλουθες:



– Αποφυγή εισόδου στα χωρικά ύδατα της Υεμένης.

– Όποτε είναι εφικτό, η πλεύση να γίνεται πιο κοντά στις ακτές της Αφρικής για να μειωθεί η πιθανή έκθεση σε απειλές.

– Διατήρηση συνεχούς επικοινωνίας με το MSCIO και το UKMTO και αυστηρή τήρηση των επίσημων οδηγιών, των πρωτοκόλλων αξιολόγησης κινδύνου και των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης.

– Διενέργεια αξιολόγησης κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες άμεσες ή έμμεσες σχέσεις μεταξύ του πλοίου, της ιδιοκτησίας του ή του φορτίου του και χωρών ενδιαφέροντος.

Φόβοι για νέες επιθέσεις στον Κόλπο

Παράλληλα, σημαντικές οικονομικές και στρατιωτικές υποδομές στον Κόλπο ενδέχεται να γίνουν πιο ευάλωτες.

Οι Χούθι δεν είχαν εμπλακεί στα αρχικά στάδια της σύγκρουσης, σε αντίθεση με τη Χεζμπολάχ. Ωστόσο, η συμμετοχή τους θεωρούνταν πιθανή από πολλούς αναλυτές. Φαίνεται ότι εξελίσσεται μια ευρύτερη στρατηγική του Ιράν για ενεργοποίηση συμμαχικών ομάδων στην περιοχή.

Αν οι Χούθι επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε χώρες του Κόλπου, οι συνέπειες θα είναι ακόμη πιο σοβαρές. Έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα από το Ιράν να απειλήσουν υποδομές στη Σαουδική Αραβία και δυτικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή.

Πρόσφατες δηλώσεις δείχνουν ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο παραμένει ανοιχτό. Αν συμβεί, είναι πιθανό να οδηγήσει σε νέα μεγάλης κλίμακας σύγκρουση, ακόμη και σε άμεση αντιπαράθεση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι.

Ένας τέτοιος πόλεμος θα ήταν πιθανότατα πιο έντονος, πιο καταστροφικός και πιο επιβαρυντικός από τους προηγούμενους. Παράλληλα, θα σήμαινε ουσιαστικά την επανέναρξη του πολέμου Σαουδικής Αραβίας–Χούθι του 2015, ο οποίος είχε περιοριστεί με την εκεχειρία του 2022.

Το Ιράν θα επιτρέψει σε 20 πλοία από το Πακιστάν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει τη διέλευση 20 πλοίων που φέρουν πακιστανική σημαία από τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και εμπορευμάτων.

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η διέλευση των πλοίων θα γίνεται σταδιακά, με δύο πλοία να περνούν καθημερινά από το στενό.

Ο Νταρ χαρακτήρισε την απόφαση του Ιράν ως «θετική και εποικοδομητική χειρονομία», τονίζοντας ότι αποτελεί ένδειξη αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή. Όπως ανέφερε, η κίνηση αυτή μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της σταθερότητας και να λειτουργήσει ως βήμα προς την ειρήνη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Pakistan’s Foreign Minister Ishaq Dar:



I am pleased to share a great news that the Government of Iran has agreed to allow 20 more ships under the Pakistani flag to pass through the Strait of Hormuz; two ships will cross the Strait daily. pic.twitter.com/7B9IcoBnyB — Clash Report (@clashreport) March 28, 2026

Η σημασία της συμφωνίας είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς το Στενό του Ορμούζ αποτελεί βασικό πέρασμα για ένα σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας διακίνησης ενέργειας.

Οποιοσδήποτε περιορισμός ή απειλή στη ναυσιπλοΐα εκεί επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς αγορές, ανεβάζοντας το κόστος ενέργειας και μεταφορών.

Παράλληλα, το Πακιστάν φαίνεται να διαδραματίζει ενεργό διπλωματικό ρόλο, λειτουργώντας ως μεσολαβητής στις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Η εμπλοκή αυτή έχει επιβεβαιωθεί και από τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, γεγονός που ενισχύει τη σημασία της χώρας στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της κρίσης.