Νέο ιστορικό υψηλό για το Bitcoin: Ξεπέρασε τα 124.000 δολάρια

Νέο ιστορικό υψηλό άγγιξε το κρυπτονόμισμα Bitcoin σήμερα (14.8.2025) το πρωί κατά τις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το φράγμα των 124.000 δολαρίων.

Η εκτόξευση του κορυφαίου κρυπτονομίσματος Bitcoin αποδίδεται στο ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, λόγω της ανόδου των αμερικανικών μετοχών, του αυξανόμενου ενδιαφέροντος από θεσμικούς επενδυτές, καθώς και του φιλικού ρυθμιστικού πλαισίου στις ΗΠΑ, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί ιδιαίτερα θετική στάση απέναντι στον κλάδο των ψηφιακών νομισμάτων.

Το αστέρι των κρυπτονομισμάτων έσπασε έτσι το προηγούμενο ρεκόρ του, που είχε καταγράψει μόλις τη 14η Ιουλίου (123.205) δολάρια, ξεπερνώντας για λίγο ως ακόμη και τα 124.500 δολάρια, προτού υποχωρήσει ξανά.

Λίγο πριν από τις 05:10 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του Bitcoin κυμαινόταν γύρω στα 123.600 δολάρια.

Στο μεταξύ και το ethereum έχει βάλει πλώρη για νέα ιστορικά υψηλά, καθώς οι επενδυτές δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα δύο μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα. Εντυπωσιακή άνοδος για το ethereum, το οποίο «φλερτάρει» με το υψηλό του 2021. Λίγο πριν από τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης (13.8.2025), το κρυπτονόμισμα κυμαινόταν στις 4.686,89 δολάρια, ενισχυμένο κατά 4,07%.