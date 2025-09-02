Ο Πούτιν μειώνει τις τιμές εξαγωγών πετρελαίου προς την Ινδία

Φθηνότερο θα γίνει το ρωσικό αργό πετρέλαιο για τους αγοραστές της Ινδίας, καθώς το Νέο Δελχί αντιμετωπίζει συνεχή πίεση από τις ΗΠΑ να μειώσει το εμπόριο πετρελαίου με τη Μόσχα, το οποίο, σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, συμβάλλει στη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Urals έχει μειωθεί κατά 3 έως 4 δολάρια ανά βαρέλι σε σχέση με το Brent, σύμφωνα με πηγές που έλαβαν προσφορές για το ρωσικό πετρέλαιο και επικαλείται το Bloomberg. Η τιμή αφορά φορτία που θα φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου και τον Οκτώβριο, πρόσθεσαν οι ίδιοι. Οι ινδικές εταιρείες διύλισης συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε στο Νέο Δελχί συντριπτικούς δασμούς για το εμπόριο αυτό.

Οι επανειλημμένες κριτικές από αξιωματούχους της κυβέρνησης, σε συνδυασμό με τις οικονομικές κυρώσεις, έχουν επίσης ωθήσει τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι να χαιρετίσει τις σχέσεις με τη Μόσχα.

Την περασμένη εβδομάδα, το Urals προσφερόταν με έκπτωση περίπου 2,50 δολάρια το βαρέλι, μεγαλύτερη από 1 δολάριο τον Ιούλιο, ανέφεραν οι πηγές. Αυτό συγκρίνεται με το πιο ακριβό αμερικανικό αργό που αγόρασαν πρόσφατα ορισμένοι Ινδοί διυλιστές, το οποίο είχε τιμή περίπου 3 δολάρια υψηλότερη από το Dated Brent, πρόσθεσαν.

Το Urals είναι το κορυφαίο πετρέλαιο της Ρωσίας και μεταφέρεται από τα δυτικά λιμάνια της χώρας. Η Ινδία έγινε ο μεγαλύτερος εισαγωγέας θαλάσσιων προμηθειών από τον παραγωγό ΟΠΕΚ+ μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022.