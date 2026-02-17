Ο χρυσός πέφτει κάτω από τα 4.900 δολάρια λόγω Κινεζικής Πρωτοχρονιάς – Πιέσεις και στο ασήμι

Ο χρυσός έπεσε κάτω από τα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά σημειώνοντας πτώση άνω του 2%, με το ασήμι επίσης να υποχωρεί, καθώς η αργία ΗΠΑ με τον εορτασμό της Ημέρας των Προέδρων και η Κινεζική Πρωτοχρονιά έπληξαν τη ρευστότητα.

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 2,7% σήμερα στις πρώτες συναλλαγές, φτάνοντας στο χαμηλότερο ενδοημερήσιο επίπεδο σε περισσότερο από μια εβδομάδα. Η κίνηση αυτή ακολούθησε πτώση 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση, μετά την σύντομη ανάκαμψη του μετάλλου την Παρασκευή (13.2.2026), όταν τα μέτρια στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τα επιχειρήματα υπέρ της μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χαμηλότερο κόστος δανεισμού αποτελεί ευνοϊκό παράγοντα για τα μη αποδοτικά πολύτιμα μέταλλα.

Από το υψηλό των 5.595 δολαρίων ανά ουγγιά, ο χρυσός έπεσε ξαφνικά στα 4.400 δολάρια σε μια απότομη πτώση δύο ημερών στην αρχή του μήνα. Αν και έκτοτε έχει ανακτήσει μέρος των απωλειών του, οι συναλλαγές παραμένουν ασταθείς.

Πολλές τράπεζες – συμπεριλαμβανομένων των BNP Paribas, Deutsche Bank και Goldman Sachs – έχουν προβλέψει ότι οι τιμές θα επαναλάβουν την ανοδική τους πορεία, καθώς οι παράγοντες που στήριξαν τη σταθερή άνοδο του χρυσού αναμένεται να παραμείνουν. Αυτοί περιλαμβάνουν τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις, τα ερωτήματα σχετικά με την ανεξαρτησία της Fed και μια ευρύτερη στροφή μακριά από τα νομίσματα και τα κρατικά ομόλογα.

Το ασήμι, εν τω μεταξύ, έπεσε κατά 5%, πριν ανακτήσει μέρος των απωλειών του. Το λευκό μέταλλο ήταν πάντα πιο ευάλωτο σε απότομες διακυμάνσεις από το χρυσό, λόγω της μικρότερης αγοράς και της χαμηλότερης ρευστότητάς του, αλλά οι πρόσφατες διακυμάνσεις – οι πιο ασταθείς από το 1980 – ξεχώρισαν για το μέγεθος και την ταχύτητά τους.