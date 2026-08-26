Wall Street: Οριακές απώλειες λόγω πληθωρισμού

Η Wall Street δεν κατάφερε να κρατήσει τα κέρδη που σημειώθηκαν στην προηγουμένη συνεδρίαση και την Τετάρτη (26.8.2026) είδε τους βασικούς δείκτες να σημειώνουν απώλειες, καθώς ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ δεν υποχωρεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ σκαρφάλωσε στο 3,7% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, ενισχυόμενος κατά 0,2% σε μηνιαία βάση.

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Τα νέα δεδομένα εντείνουν την αβεβαιότητα γύρω από την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed, καθιστώντας ακόμη πιο κρίσιμα τα επόμενα στοιχεία για την αμερικανική οικονομία.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο συμπόσιο του Jackson Hole την Παρασκευή, με τους επενδυτές να αναζητούν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός Dow Jones σημείωσε απώλειες της τάξης του 0,21% στις 53.463 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 βρέθηκε στο -0,02% και τις 7.675 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε τη συνεδρίαση με απώλειες της τάξης του 0,08% στις 26.130 μονάδες.

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Στην αγορά κρατικών ομολόγων, οι αποδόσεις κινήθηκαν ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη συνεδρίαση, χωρίς αξιοσημείωτες μεταβολές. Η απόδοση του 30ετούς διαμορφώθηκε στο 5,182%, ενώ του 10ετούς στο 4,66%.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη της συνεδρίασης της Τετάρτης, το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε στα οικονομικά αποτελέσματα που αναμένεται να ανακοινώσει η Nvidia μετά το κλείσιμο, με την αγορά να αναζητά ενδείξεις για το πώς αυτά επηρεάζουν τόσο το επενδυτικό αφήγημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη όσο και τη γενικότερη πορεία των χρηματιστηρίων.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών έκαναν λόγο για σχεδόν διπλασιασμό των εσόδων της εταιρείας σε ετήσια βάση, στα περίπου 92 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC. Εάν η πρόβλεψη επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της Nvidia των τελευταίων δύο ετών.