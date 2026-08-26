Χρηματιστήρια: Σε νέα υψηλά 17ετίας η Αθήνα – Κέρδη στις ευρωαγορές

Νέα μεγάλη ώθηση στο Euronext Athens από τη συνεδρίαση της Τετάρτης (26.8.2026), καθώς το χρηματιστήριο της Αθήνας συνέχισε να διατηρείται σε υψηλά 17ετίας.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο +1,26% στις 2.687,04 μονάδες, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 9 Νοεμβρίου 2009 (2688,49 μονάδες).

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Σημειώνεται ότι από τις αρχές του 2026 ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 26,70%. Ο τζίρος ανήλθε στα 280,923 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.619.070 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,29%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,95%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+3,86%), της Τιτάν (+2,99%), της ΕΥΔΑΠ (+2,58%), της Πειραιώς (+2,38%), της Alpha Bank (+1,97%) και της Εθνικής (+1,72%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,47%), της Motor Oil (-0,93%) και της Allwyn (-0,76%).

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Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.513.529 και 5.108.806 μετοχές, αντίστοιχα, ενώ τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 37,08 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 36,91 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 44 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Ώθηση από το πετρέλαιο στην Ευρώπη

Τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται σε ανοδικούς ρυθμούς, βλέποντας τις τιμές του Brent να υποχωρούν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, στον απόηχο της παρέμβασης του Πακιστάν προκειμένου ΗΠΑ και Ιράν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

Στα ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει κέρδη της τάξης του 1,46% στις 657,94 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +0,26% στις 10,916 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +0,41% στις 26,375 μονάδες, ο γαλλικός CAC βρίσκεται στο +0,58% στις 8,488 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,40% στις 52.934 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +0,34% στις 20,021 μονάδες.