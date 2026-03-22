Ο χρυσός υποχωρεί πάνω από 14% από την έναρξη του πολέμου και «λάμπει» λιγότερο από τα επιτόκια για τους επενδυτές

Ο χρυσός υποχώρησε την τελευταία εβδομάδα στη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από το 1983, καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων στα μέτωπα του πολέμου στη Μέση Ανατολή ώθησε τις τιμές της ενέργειας στα ύψη και διέλυσε τις ελπίδες για βραχυπρόθεσμες μειώσεις των επιτοκίων.

Οι τιμές του χρυσού συνέχισαν την πτώση τους μετά από αναφορές ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να στείλουν χιλιάδες πεζοναύτες στον πόλεμο. Οι επενδυτές στοιχιματίζουν πλέον κατά 50% ότι η Fed θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων του δολαρίου έως τον Οκτώβριο, εν μέσω φόβων για διατηρήσιμο πληθωρισμό.

Ο χρυσός που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο υποχωρεί κάθε εβδομάδα από τότε που άρχισαν οι επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, καθώς δέχεται πιέσεις από τις αυξανόμενες αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, το ισχυρότερο δολάριο και την τάση των επενδυτών να ρευστοποιούν θέσεις σε χρυσό για να αντισταθμίσουν απώλειες από μετοχές και άλλα προϊόντα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα Fed, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της Αγγλίας και η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησαν τα επιτόκια σταθερά, αλλά επέδειξαν ετοιμότητα για περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής εάν οι πληθωριστικές πιέσεις συνεχιστούν.

Ο πόλεμος με το Ιράν διαταράσσει τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου, καταστρέφει τις ενεργειακές υποδομές και εγείρει φόβους για παρατεταμένη σύγκρουση. Αλλά ο χρυσός, που συνήθως θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας, έχει καταρρεύσει.

Ο χρυσός υποχώρησε κατά 11% την τελευταία εβδομάδα, στη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από το 1983. Έχει υποχωρήσει περισσότερο από 14% από την έναρξη του πολέμου.

Σε περιόδους αναταραχής, οι επενδυτές συχνά αγοράζουν χρυσό, στοιχηματίζοντας ότι θα διατηρήσει την αξία του εάν ο πληθωρισμός αυξηθεί, τα νομίσματα υποχωρήσουν ή ξεσπάσει κρίση. Ωστόσο, οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ωθούν τις κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο να επανεξετάσουν τις προοπτικές για τα επιτόκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται το δολάριο και αυτές οι εξελίξεις κάνουν τον χρυσό λιγότερο ελκυστικό. Ο χρυσός δεν αποδίδει τόκο και χάνει την αίγλη του σε περιόδους αύξησης των επιτοκίων. Γι’ αυτό οι προσδοκίες για την πορεία των επιτοκίων επηρέασαν την αγορά.

Επιπλέον, ο χρυσός τείνει να επωφελείται σε ένα περιβάλλον ασθενέστερου δολαρίου. Όμως, η αναταραχή έχει πυροδοτήσει ανάκαμψη του δολαρίου και ώθησε τους επενδυτές να επανεκτιμήσουν τις στρατηγικές τους. Καθώς το δολάριο ενισχύεται καθιστά τον χρυσό -ο οποίος αποτιμάται σε δολάρια- σχετικά πιο ακριβό για τους διεθνείς επενδυτές.