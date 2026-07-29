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Διακόπτεται το τριήμερο πτωτικό σερί στο πετρέλαιο – Άλμα πάνω από 4% για το Brent

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε νέα άνοδο
AAP
AAP / Jay Kogler via REUTERS
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Νέο άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς συναλλαγές της Τετάρτης (29.7.2026) ως αποτέλεσμα της αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Λίγες μέρες μετά την ανατροφοδότηση των ελπίδων για εκεχειρία, επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή βομβαρδισμών ΗΠΑ – Ιράν, εξελίξεις που οδηγούν τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σε άλμα πάνω από 4%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαπραγματεύονται στα 87,5 δολάρια το βαρέλι ανακάμπτοντας μετά από τριήμερο πτωτικό σερί που αποκλιμάκωσε τις τιμές από τα επίπεδα που είχαν βρεθεί.

Την ίδια το αργό αμερικανικού τύπου WTI κινείται γύρω στα 82,5 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας επίσης άνοδο πάνω από 4%.

O νέος γύρος εχθροπραξιών ξεκίνησε τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, «οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν αρκετούς πυραύλους με σκοπό να πλήξουν βάσεις στη Μέση Ανατολή».

Στη συνέχεια οι ΗΠΑ απάντησαν και ενώ το Ιράν είχε ενημερώσει ότι έπληξε τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ.

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