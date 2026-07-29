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Χρηματιστήρια: Κέρδη στο ΧΑ κόντρα στην επιφυλακτική εικόνα των ευρωπαϊκών αγορών

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στο +0,77% ενώ ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 στο -0,11%% (16:00 ώρα Ελλάδας)
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Φωτογραφία iStock
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Με κέρδη κινούνται οι τιμές των μετοχών στην σημερινή (29.7.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω επιφυλακτικότητας στις ευρωπαϊκές αγορές.

O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 16:00, διαμορφώνεται στις 2.540,91 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,77%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 163,62 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,72%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,26%. Ο τραπεζικός δείκτης κινείται στις 2.955,00 μονάδες ενισχυμένος κατά +0,91%.

Στην Ευρώπη, οι βασικοί δείκτες κινούνται με ήπιες απώλειες, με τους επενδυτές να εμφανίζονται επηρεασμένοι από την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η οποία οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου σε άνοδο πάνω από 4%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έχει μια ανεπαίσθητη πτώση κατά 0,1% στις 646,32 μονάδες στις 16:00 ώρα Ελλάδας. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου σημειώνει άνοδο 0,25% και ο DAX στη Φρανκφούρτη 0,20% ενώ ο γαλλικός CAC χάνει 0,73%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει πτώση 0,1% και ο ισπανικός IBEX 35 1,21%.

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