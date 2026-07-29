Μέση Ανατολή και Fed κρατούν σε τεντωμένο σχοινί τις αγορές – Αντέχει το ΧΑ, εκτοξεύεται έως 8% το πετρέλαιο

Με επιφυλακτικές κινήσεις κινήθηκαν σήμερα (29.7.2026) τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια παγκοσμίως, από τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να σημειώνει ράλι σχεδόν 8%.

Οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατέγραψαν ανοδικές τάσεις, με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά για 4η συνεδρίαση. Στήριγμα στην αγορά έδωσαν τα αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς η οποία κατέγραψε ρεκόρ κερδοφορίας στο α’ εξάμηνο 2026, αλλά και η σημαντική συμφωνία της Metlen για την προμήθεια του 25% της ετήσιας παραγωγής γαλλίου.

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O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.540,06 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,75%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.544,86 μονάδες (+0,94%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 364,34 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 49.325.956 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,72%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,12%. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με μικρά κέρδη 0,32% στις 2.937,6 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν ως επί το πλείστον με απώλειες, καθώς επηρεάστηκαν από εταιρικά αποτελέσματα και την απόφαση της Fed.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε με πτώση 0,30% στις 645,01 μονάδες. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου έκλεισε με άνοδο 0,27%. Ο DAX στη Φρανκφούρτη έκλεισε με ανεπαίσθητες απώλειες 0,01% στις 25.460,48 μονάδες και ο γαλλικός CAC υποχώρησε κατά 0,69% στις 8.400 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο έχασε 0,49% και ο ισπανικός IBEX 35 1,67%.

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Οι αμερικανικοί δείκτες στη Wall Street σημειώνουν πτώση, μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα προβούν σε αντίποινα εναντίον του Ιράν μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία. Οι επενδυτές αναμένουν παράλληλα και την απόφαση της Fed για τα επιτόκια.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινείται σε αρνητικό έδαφος 802 μονάδες χαμηλότερα, ή 1,52%, στις 20:30 ώρα Ελλάδας. Ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,79%, ενώ ο Nasdaq κατά 1,07%.

Όσο αφορά τις τιμές του πετρελαίου, συνεχίζουν την σημερινή ανοδική τους πορεία, εξέλιξη που οφείλεται στις δηλώσεις Τραμπ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ανεβαίνουν και πάλι στα 90 δολάρια το βαρέλι με άνοδο πάνω από 7%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν άνοδο πάνω από 6,5% και διαπραγματεύονται στα 85 δολάρια το βαρέλι.