Οι χώρες του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου κατά 206.000 βαρέλια την ημέρα

Ο ΟΠΕΚ+ προειδοποίησε ότι οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής θα έχουν παρατεταμένο αντίκτυπο στην προσφορά πετρελαίου ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου στο Ιράν, ενώ ενέκρινε συμβολική αύξηση στις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου για τον επόμενο μήνα.

«Η αποκατάσταση των κατεστραμμένων ενεργειακών υποδομών σε πλήρη δυναμικότητα είναι δαπανηρή και απαιτεί πολύ χρόνο», ανέφερε σε ανακοίνωση μετά από συνεδρίαση την Κυριακή με βασικό θέμα τη στρατηγική εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή, η υπουργική επιτροπή παρακολούθησης της αγοράς που απαρτίζεται από στελέχη των ισχυρών παικτών του ΟΠΕΚ+.

Οποιαδήποτε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του εφοδιασμού, είτε πρόκειται για επίθεση σε ενεργειακές υποδομές είτε για διακοπή των εξαγωγικών οδών, αυξάνει την αστάθεια της αγοράς και αποδυναμώνει τις προσπάθειες του ΟΠΕΚ+, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Οι μεγάλοι πετρελαιοπαραγωγοί, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, συμφώνησαν κατά τη διάρκεια της βιντεοδιάσκεψης να αναβαθμίσουν τους στόχους παραγωγής για τον Μάιο κατά περίπου 206.000 βαρέλια την ημέρα.

Με τις ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο να έχουν περιοριστεί από τον πόλεμο στο Ιράν και κορυφαίους παραγωγούς όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ και το Κουβέιτ να αναγκάζονται να περιορίσουν τις προμήθειες, μια τέτοια κίνηση από τον ΟΠΕΚ+ συμβολίζει την πρόθεση των πετρελαιοπαραγωγών χωρών να αναζωογονήσουν την παραγωγή.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από την έναρξη του πολέμου οκτώ μεγάλα κράτη του ΟΠΕΚ+ είχαν σταδιακά αποκαταστήσει την προσφορά που είχε σταματήσει το 2023. Διατήρησαν σταθερή την παραγωγή τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους και στη συνέχεια την 1η Μαρτίου, μια ημέρα μετά τις αρχικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν – συμφώνησαν σε μια μικρή αύξηση 206.000 βαρελιών ημερησίως για τον Απρίλιο.

Ας σημειωθεί ότι οι παραγωγοί στον Περσικό Κόλπο, όπως οι Σαουδάραβες, τα ΗΑΕ και το Ιράκ, έχουν μειώσει λόγω του πολέμου την παραγωγή πετρελαίου κατά περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, που ισοδυναμεί με περίπου το 10% των παγκόσμιων προμηθειών, δήλωσε ο IEA στα μέσα Μαρτίου. Ακόμα και όταν σταματήσουν οι εχθροπραξίες, θα χρειαστεί χρόνος για να φτάσουν τα δεξαμενόπλοια στα λιμάνια και να ενισχυθεί ξανά η παραγωγή, και δεν είναι σαφές ποια θα είναι η μελλοντική επιρροή του Ιράν στην κυκλοφορία στο Ορμούζ.

«Θα παρακολουθούμε την κατάσταση και θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξισορρόπηση της αγοράς», δήλωσε ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ σε συνέντευξή του στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Rossiya 24 την Κυριακή.

Σε αυτό το περιβάλλον οι τιμές του πετρελαίου δεν προβλέπεται να αποκλιμακωθούν ενώ τα προθεσμιακά συμβόλαια κινούνται ήδη πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι έχοντας σκαρφαλώσει και στα 120 δολάρια τον περασμένο μήνα, καθώς βασικές ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής δέχτηκαν επιθέσεις.