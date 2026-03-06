«Πειρατεία» με φορτίο LNG: Το πρώτο δείγμα του σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για τις προμήθειες

Aκόμη και φαινόμενα «πειρατείας» με φορτία να αλλάζουν χέρια, τιμές και πορεία αναδεικνύονται από την αυξημένη ζήτηση πετρελαίου και LNG την ώρα που η προσφορά περιορίζεται -όσο οι χώρες του Περσικού Κόλπου βρίσκονται στο βεληνεκές των στρατιωτικών επιχειρήσεων του πολέμου και ο Πορθμός του Ορμούζ είναι κλειστός για τα δεξαμενόπλοια.

Σε αυτό το σκηνικό του πολέμου είναι ενδεικτικό ότι ευρωπαϊκό φορτίο LNG που κατευθυνόταν κατά πληροφορίες στη Γαλλία εξετράπη της πορείας του και κατευθύνθηκε τελικά προς την Ασία. Το περιστατικό συνδέθηκε με την άνευ προηγουμένου διαταραχή στις ενεργειακές ροές που έχει οδηγήσει σε ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια, ώθηση των τιμών του φυσικού αερίου σε επίπεδα που θυμίζουν την κρίση του 2022, καθώς και σε ένταση του ανταγωνισμού για τις προμήθειες.

Τα δεδομένα παρακολούθησης εμπορευματικών ροών (πλοίων και φορτίων) που συγκεντρώνει η εταιρεία αναλύσεων Kpler επιβεβαίωσαν το παραπάνω περιστατικό που σηματοδοτεί την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση αλλαγής κατεύθυνσης φορτίου LNG από την Ευρώπη στην Ασία ως άμεση συνέπεια στην τελευταία αύξηση των τιμών. Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει επίσης την ταχύτητα με την οποία αντιδρούν οι traders στα σήματα της αγοράς καθώς η αστάθεια πλήττει τον ενεργειακό τομέα.

Οι τιμές αναφοράς του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες (σήμερα Παρασκευή, το ευρωπαϊκό παράγωγο για παραδόσεις το Απρίλιο διαπραγματεύεται στα 53 ευρώ/MWh) εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή και σοβαρών διαταραχών στη ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ, της κρίσιμης οδού για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η κυκλοφορία πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ έχει μειωθεί απότομα από τότε που εντάθηκαν οι εχθροπραξίες. Ελάχιστα δεξαμενόπλοια έχουν περάσει από το στενό πέρασμα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, με ορατές ήδη τις συνέπειες στη ναυτιλία και το εμπόριο.

Υπό κανονικές συνθήκες, περίπου 60 δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου και LNG διέρχονται από την πλωτή οδό κάθε μέρα, μεταφέροντας σχεδόν το ένα πέμπτο της ημερήσιας παγκόσμιας προσφοράς, με την δραματική επιβράδυνση που σημειώνεται να έχει εντείνει τους φόβους για ελλείψεις στην προσφορά και περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές.

Με τις ενεργειακές ροές να διαταράσσονται, τους κινδύνους για τη ναυτιλία να αυξάνονται και τις τιμές να εκτοξεύονται, ο ανταγωνισμός για προμήθειες LNG και αργού πετρελαίου μεταξύ Ευρώπης και Ασίας φαίνεται ότι θα ενταθεί περαιτέρω εάν η αστάθεια στην περιοχή συνεχιστεί.