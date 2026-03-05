Πετρέλαιο: Αύξηση άνω του 5% στην τιμή του αμερικανικού αργού – Στα 84,34 δολάρια ανά βαρέλι το Brent

Αύξηση άνω του 5% σήμερα καταγράφει η τιμή του αμερικανικού αργού, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο, καθώς η επιδείνωση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή απειλεί τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό πετρελαίου.

Περί τις 17.30 (ώρα Ελλάδας) η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου WTI είχε φτάσει στα 78,64 δολάρια το βαρέλι (+5,33%) ενώ λίγο νωρίτερα έφτασε και τα 78,88 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.

Την ίδια ώρα το πετρέλαιο Brent της Βόρειας Θάλασσας έφτασε τα 84,34 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 3,61%.