Πετρέλαιο: Κατά 10 εκατομμύρια βαρέλια μειωμένη η παραγωγή των χωρών του Κόλπου

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν το ράλι καθώς επιβεβαιώνεται από διεθνείς οργανισμούς η άνευ προηγουμένου διαταραχή στην προσφορά, την ίδια ώρα που κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στον Περσικό Κόλπο με πλήγματα σε δεξαμενόπλοια μεταξύ των οποίων και ελληνικών συμφερόντων

Tο αργό πετρέλαιο Brent κινείται αυτή την ώρα κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 5,33%, μετά και το υψηλό ημέρας πάνω από τα 100 δολάρια με άνοδο που ξεπέρασε το 8%, στα 100 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 8,8% στα 95 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ κινείται στα 91,31 δολάρια. Όλα αυτά συμβαίνουν ακόμη και μετά την ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) για τη μεγαλύτερη έκτακτη απελευθέρωση αποθεμάτων αργού πετρελαίου στην ιστορία – θέτοντας υπό πίεση την αγορά χρέους των ΗΠΑ και τις αγορές μπροστά στους φόβους για αύξηση του πληθωρισμού.

Ο ΙΕΑ αποφάσισε χθες Τετάρτη (11.3.2026) ότι τα 32 κράτη μέλη του θα απελευθερώσουν 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αποδέσμευση «μαύρου χρυσού» στην ιστορία του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα απελευθερώσουν 172 εκατομμύρια βαρέλια από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου τους, με τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ να δηλώνει ότι οι αποστολές θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα και θα διαρκέσουν περίπου 120 ημέρες.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του IEA Φατίχ Μπιρόλ προειδοποιεί ότι οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας βρίσκονται σε «κρίσιμο σημείο καμπής» μία ημέρα αφού ο IAE συνέστησε συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν.

Ταυτόχρονα έκθεση του IEA διαπιστώνει ότι οι χώρες του Κόλπου έχουν μειώσει την παραγωγή πετρελαίου κατά 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως εξαιτίας του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που συνιστά την μεγαλύτερη διαταραχή στην τροφοδοσία πετρελαίου στην ιστορία. «Η παραγωγή αργού είναι αυτήν την στιγμή μειωμένη κατά 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως», με την προσθήκη 2 επιπλέον εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως πετρελαϊκών προϊόντων, σύμφωνα με την έκθεση του IAE.

Ειδικότερα καταγράφονται «σημαντικές μειώσεις προσφοράς» στο Ιράκ, το Κατάρ, του Κουβέιτ, τα ΗΑΕ και την Σαουδική Αραβία.

«Ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή προκαλεί την μεγαλύτερη διατάραξη στην προσφορά ολόκληρης της παγκόσμιας πετρελαϊκής αγοράς», προειδοποιεί ο IΕΑ.

Οι ροές του πετρελαίου και των πετρελαϊκών προϊόντων που διαμετακομίζονται μέσω του Στενού του Ορμούζ ήταν 20 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως πριν από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Σήμερα έχουν σχεδόν εκμηδενισθεί.

Ο IΕΑ κατή συνέπεια εκτιμά ότι η παγκόσμια τροφοδοσία σε πετρέλαιο θα μειωθεί κατά 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Μάρτιο, καθώς προβλέπεται ότι η μείωση της παραγωγής στην Μέση Ανατολή θα αντισταθμιστεί εν μέρει από την αύξηση της παραγωγής χωρών μελών του ΟΠΕΚ όπως το Καζακστάν και η Ρωσία.