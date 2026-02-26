Πετρέλαιο πάνω από τα 71 δολάρια λόγω έντασης ΗΠΑ – Ιράν: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές καυσίμων στην Ελλάδα

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου (αργό Brent και αμερικάνικο αργό West Texas Intermediate – WTI) κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων μηνών, με το Brent να διαπραγματεύεται σήμερα (26.2.2026) πάνω από τα 71 δολάρια το βαρέλι, λόγω των ανησυχιών για πιθανή κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ΗΠΑ – Ιράν.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα έχει επαναφέρει τον «κίνδυνο» στις τιμές ενέργειας, καθώς οι επενδυτές θεωρούν πιθανή οποιαδήποτε διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Εκτιμούν κατά πόσον οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσαν να αποτρέψουν μια στρατιωτική σύγκρουση που ενέχει τον κίνδυνο διακοπής του εφοδιασμού, αν και τα κέρδη περιορίστηκαν από την αύξηση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Το τελευταίο δίμηνο παρατηρείται περαιτέρω αισθητή αύξηση των τιμών των υγρών καυσίμων, με χαρακτηριστική την αύξηση της μέσης τιμής στην αμόλυβδη κατά 20 λεπτά περίπου ενώ παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν για νέες ανατιμήσεις.

Πως επηρεάζονται οι τιμές αμόλυβδης και diesel στην Ελλάδα

Η αύξηση της τιμής του διεθνούς πετρελαίου αντανακλάται και στην ελληνική αγορά καυσίμων:

Στην αμόλυβδη βενζίνη: Η μέση τιμή στην Ελλάδα χθες ήταν περίπου 1,747 ευρώ/λίτρο για την απλή 95 οκτανίων, με ανοδική τάση από τις αρχές Φεβρουαρίου.

Στο πετρέλαιο κίνησης (Diesel): Το diesel κινείται επίσης ανοδικά, με μέση τιμή περίπου 1,557 ευρώ/λίτρο, αυξημένη σε σχέση με δύο μήνες πριν.

Οι αυξήσεις αυτές συνδέονται άμεσα με την αύξηση της τιμής του Brent, καθώς το αργό πετρέλαιο αποτελεί την πρώτη ύλη για τα διυλιστήρια, από όπου παράγονται τα καύσιμα. Όταν η τιμή του αργού ανεβαίνει, τα διυλιστήρια πληρώνουν περισσότερο για να το αγοράσουν, με την βενζίνη και το diesel να ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση με μικρή χρονική καθυστέρηση.

Σε περίπτωση σοβαρής κλιμάκωσης ή διαταραχής της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, οι διεθνείς τιμές θα μπορούσαν να κινηθούν ακόμη υψηλότερα, με άμεσο αντίκτυπο και στην ελληνική αγορά καυσίμων μέσα σε λίγες ημέρες.

Για την ελληνική αγορά, αυτό σημαίνει πίεση όχι μόνο στους οδηγούς ΙΧ αλλά και στο κόστος μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας, με πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα σημαντικό μέρος της τελικής τιμής των καυσίμων αφορά φορολογικές επιβαρύνσεις (ΕΦΚ και ΦΠΑ), γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια απορρόφησης των αυξήσεων αλλά και επιβραδύνει την αποκλιμάκωση όταν οι διεθνείς τιμές υποχωρούν.

Όσο αφορά το Ιράν, αποτελεί βασικό παραγωγό πετρελαίου και δεσπόζει γεωγραφικά απέναντι από την πετρελαιοφόρο Αραβική Χερσόνησο. Κομβικό σημείο για τις διεθνείς τιμές αποτελούν τα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου. Οποιαδήποτε απειλή περιορισμού της ναυσιπλοΐας στην περιοχή αρκεί για να πυροδοτήσει άμεση άνοδο των τιμών. Έξι χώρες του Κόλπου εξαρτώνται απόλυτα από την απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα στο συγκεκριμένο πέρασμα (όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, τα ΗΑΕ και το Κατάρ).

Περίπου 16,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα διακινούνται μέσω των Στενών.

Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές, καθώς κάθε εξέλιξη στο μέτωπο ΗΠΑ – Ιράν αποτυπώνεται πλέον -σχεδόν- σε πραγματικό χρόνο στις διεθνείς αγορές και, τελικά, στις αντλίες των ελληνικών πρατηρίων.