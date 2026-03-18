Πετρέλαιο: Στα 108 δολάρια το βαρέλι του Brent μετά το πλήγμα στις εγκαταστάσεις αερίου στο Ιράν

Στη ζώνη 107-108 δολαρίων το βαρέλι φτάνει ενδοσυνεδριακά το Brent την Τετάρτη 18.03.2026, με την αγορά πετρελαίου να αντιδρά στις πληροφορίες για νέα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν και στη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τις ροές από τη Μέση Ανατολή.

Η αγορά πετρελαίου με τη νέα αυτή εκτόξευση επιβεβαιώνει πόσο μεγάλη είναι η μεταβλητότητα εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Παρ’ όλ’ αυτά, σε αντίθεση με το Brent, το αμερικανικό WTI κινείται αισθητά χαμηλότερα, κοντά στα 94-96 δολάρια.

Ο βασικός λόγος είναι ότι η αγορά εξακολουθεί να τιμολογεί κίνδυνο προσφοράς και όχι μόνο την τρέχουσα φυσική διαθεσιμότητα. Παρά το γεγονός ότι επανήλθαν κάποιες ροές εξαγωγών από το Ιράκ μέσω Τουρκίας, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η ενίσχυση αυτή είναι ακόμη περιορισμένη σε σχέση με το μέγεθος της διαταραχής. Σύμφωνα με το Reuters, η παραγωγή στα νότια πεδία του Ιράκ έχει υποχωρήσει περίπου κατά 70%, ενώ οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ συνεχίζουν να κρατούν τους traders σε θέση άμυνας.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η αγορά δεν πείθεται ακόμη πως η προσφορά μπορεί να ομαλοποιηθεί γρήγορα. Η εικόνα αυτή εξηγεί γιατί το Brent παραμένει σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια τις τελευταίες ημέρες, ενώ από τα περίπου 70 δολάρια στα τέλη Φεβρουαρίου έχει καταγράψει άνοδο της τάξης του 40%. Παράλληλα, επενδυτικοί οίκοι έχουν ήδη αναθεωρήσει ανοδικά τις προβλέψεις τους για τον Μάρτιο, θεωρώντας ότι όσο δεν υπάρχει καθαρό σήμα αποκλιμάκωσης, το πετρέλαιο θα συνεχίσει να ενσωματώνει γεωπολιτικό ασφάλιστρο.

Με το Brent πάνω από τα 100 δολάρια αυξάνεται η πίεση σε καύσιμα, μεταφορές, κόστος εφοδιασμού και τελικά στον πληθωρισμό, ιδίως αν η αναταραχή κρατήσει περισσότερο από μερικές ημέρες. Το γεγονός ότι η αγορά έχει περάσει απότομα από τη λογική της προσωρινής αναστάτωσης στη λογική ενός πιο παρατεταμένου κινδύνου είναι το στοιχείο που παρακολουθούν πλέον στενά τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι κεντρικές τράπεζες.

Με τα σημερινά δεδομένα, το κρίσιμο δεν είναι μόνο αν το Brent ακούμπησε τα 107 ή τα 108 δολάρια ενδοσυνεδριακά, αλλά ότι η αγορά παραμένει εγκλωβισμένη πάνω από τα 100 δολάρια και αντιδρά βίαια σε κάθε νέα είδηση από τη Μέση Ανατολή. Αυτό από μόνο του αρκεί για να κρατήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου γύρου ανατιμήσεων στην ενέργεια το επόμενο διάστημα.