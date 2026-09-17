Χρηματιστήρια: Κλείσιμο με οριακές απώλειες στην Αθήνα – Ανοδικά οι ευρωαγορές

Με οριακές απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης (17.9.2026) στο Euronext Athens, με τους επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας να μην επηρεάζονται ιδιαίτερα από την αύξηση επιτοκίων που ανακοίνωσε την Τετάρτη η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens έκλεισε με απώλειες 0,40% στις 2.686,91 μονάδες, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες 0,43%, στις 6.899,77 μονάδες, με τους επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη να αναθαρρούν με την τιμή του Brent που μέσα στη μέρα πλησίασε τα 101 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ πριν δύο μέρες είχε πλησιάσει τα 110 δολάρια ανά βαρέλι.

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Ο τζίρος ξεπέρασε τα 548 εκατ. ευρώ, ενισχυμένος από πακέτα περίπου 102 εκατ. ευρώ και από τις αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων ενόψει της μετάβασης της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.

Η τελική εικόνα του ταμπλό ήταν αρνητική, με 42 μετοχές να ενισχύονται, 63 να υποχωρούν και 21 να παραμένουν αμετάβλητες. Από τον συνολικό τζίρο, περίπου 521 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, στοιχείο που ανέδειξε τη μεγάλη συγκέντρωση της δραστηριότητας στα blue chips. Το διεθνές περιβάλλον παρέμεινε απαιτητικό, μετά την αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης και τις επίμονες πληθωριστικές και γεωπολιτικές ανησυχίες στις μεγάλες διεθνείς αγορές.

Τον μεγαλύτερο τζίρο πραγματοποίησε η Eurobank, ενώ ακολούθησαν η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα. Συνολικά, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συγκέντρωσαν σχεδόν το 48% της μικτής αξίας συναλλαγών, επιβεβαιώνοντας ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών παρέμεινε στραμμένο στις δεικτοβαρείς τραπεζικές μετοχές.

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Με «καύσιμο» το πετρέλαιο η Ευρώπη

Ανοδικά κινούνται τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, που «προσπέρασαν» την αύξηση επιτοκίων από τη Fed αφού είδαν την τιμή του Brent να «μαζεύεται» και δεν επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι που ήθελαν την τιμή του Brent να ξεπερνά τα 110 δολάρια ανά βαρέλι.

Στα ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει κέρδη κατά 0,88% στις 642,73 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +1,22% στις 10,816 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +0,83% στις 25,570 μονάδες, ο γαλλικός CAC σημειώνει κέρδη κατά 0,67% στις 8,196 μονάδες, ο FTSE MIB στο Μιλάνο συνεχίζει στο +0,81% στις 52.390 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +1,13% στις 19,859 μονάδες.