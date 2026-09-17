Wall Street: Πετρέλαιο και ομόλογα έφεραν ισχυρά κέρδη, ώθηση από το τεχνολογικό ράλι

Σημαντικά κέρδη στη Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης (17.9.2026), καθώς οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν αισθητά, όπως και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων.

Το μήνυμα για την καταπολέμηση του πληθωρισμού που έδωσε την Τετάρτη η Fed με την αύξηση των επιτοκίων έστειλε «σήμα» στους επενδυτές της Wall Street για σοβαρή αντιμετώπιση του θέματος, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις των ομολόγων να πέσουν, όπως έπεσαν και οι τιμές του πετρελαίου αφού οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή έχουν μειωθεί.

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Το Brent υποχώρησε περίπου 1% την Πέμπτη, κλείνοντας στα 104,82 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσε πτώση 0,5% στα 101,91 δολάρια.

Η πτώση ήρθε καθώς περιορίστηκαν οι ανησυχίες για νέες διαταραχές στις προμήθειες πετρελαίου, μετά τις πληροφορίες ότι η Σαουδική Αραβία προσφέρει επιπλέον ποσότητες αργού σε ασιατικά διυλιστήρια μέσω μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο, κοντά στο λιμάνι Σοχάρ του Ομάν.

Όπως επισημαίνει το CNBC, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί την προσδοκία ότι μέρος των ποσοτήτων που έχουν χαθεί λόγω των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να καλυφθεί.

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Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,62%, στις 51.779,85 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,13%, στις 7.637,95 μονάδες ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο +1,73%, στις 26.418,298 μονάδες.

Στήριξη στις μετοχές έδωσε και η υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, αφού η απόδοση του 10ετούς ομολόγου έπεσε κατά επτά μονάδες βάσης, στο 4,934%, μετά την άνοδό της έως το 5,02% την Τετάρτη, στον απόηχο της απόφασης της Fed, η απόδοση του 30ετούς υποχώρησε στο 5,288%, ενώ του 2ετούς στο 4,675%.

Ράλι τεχνολογικών μετοχών

Οι τεχνολογικές μετοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος, με τη Nvidia να ενισχύεται κατά 2,54%, στα 219,34 δολάρια, ενώ η Amazon κέρδισε 2,13%, στα 251,19 δολάρια. Ανοδικά κινήθηκε και η Microsoft, με κέρδη 1%, όπως και η Cisco Systems, η οποία σημείωσε άνοδο 2,32%, στα 110,24 δολάρια.

Το ενδιαφέρον στράφηκε και σε εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς η Qualcomm ενισχύθηκε κατά 2%, ενώ η Intel ξεχώρισε με «άλμα» 9%.