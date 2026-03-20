Προσωρινή η «διόρθωση» στο πετρέλαιο που συνεχίζει ανοδικά, με διακυμάνσεις γύρω από τα 110 δολάρια το βαρέλι

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν νωρίς το πρωί στις αγορές της Ασίας, μερικές ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού του Ισραήλ χθες βράδυ, που έκανε λόγο για σύντομο τέλος του πολέμου αλλά λίγο αργότερα επανήλθαν σε ανοδική τροχιά.

Πλέον το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται σε τιμές που ξεπερνούν και τα 110 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο της τάξης του 1,3% και με έντονες διακυμάνσεις που αναδεικνύουν την νευρικότητα στην αγορά όσο διαρκεί ο πόλεμος.

Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν στα 108 δολάρια ανά βαρέλι νωρίτερα την Παρασκευή (20.3.2026), αφού είχαν ξεπεράσει τα 113 δολάρια στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς η μείωση των ανησυχιών για την προσφορά βοήθησε στην ηρεμία των αγορών.

Ηγέτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Ιαπωνία και τον Καναδά έδειξαν την προθυμία τους να υποστηρίξουν τις προσπάθειες για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η Ουάσινγκτον δεν εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης χερσαίων στρατευμάτων στην περιοχή.

Επιπλέον, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ άφησε να εννοηθεί ότι το καθεστώς του Ιράν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει εσωτερική κατάρρευση και σημείωσε ότι οι ΗΠΑ διερευνούν την άρση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ θα απόσχει από περαιτέρω επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Παρά την υποχώρηση, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του WTI παραμένουν αυξημένα κατά περίπου 40% από την έναρξη της σύγκρουσης, καθώς οι διαταραχές έχουν ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ και έχουν αναγκάσει τους μεγάλους περιφερειακούς παραγωγούς να μειώσουν απότομα την παραγωγή.