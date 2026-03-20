Το πετρέλαιο υποχωρεί καθώς Τραμπ και Νετανιάχου «καθησυχάζουν» προς το παρόν την αγορά

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν νωρίς το πρωί στις αγορές της Ασίας, μερικές ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού του Ισραήλ χθες βράδυ, που έκανε λόγο για σύντομο τέλος του πολέμου αλλά εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν «αποδεκατίζεται» κι ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει «πιο γρήγορα» από ό,τι θεωρείται, δηλώσεις που πίεσαν προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου.

Η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας υποχωρούσε κατά 2,55% στα 105,88 δολάρια περί τις 03:40 (ώρα Ελλάδας). Είχε πλησιάσει την προηγουμένη και τα 120 δολάρια και πλέον διαπραγματεύεται σε τιμές λίγο κάτω από τα 110 δολάρια.

Παράλληλα, η τιμή της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς WTI υποχωρούσε κατά 2,46% στα 93,20 δολάρια το βαρέλι και νωρίς το πρωί της Παρασκευής (20.3.2026) σημείωνε διακυμάνσεις γύρω στα 94 δολάρια το βαρέλι.

Οι δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού «ηρέμησαν» την αγορά, την ώρα που ο πόλεμος κατά την 20ή ημέρα του, εξακολουθεί να μαίνεται.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης χερσαίων στρατευμάτων στην περιοχή, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ άφησε να εννοηθεί ότι το καθεστώς του Ιράν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει εσωτερική κατάρρευση και σημείωσε ότι οι ΗΠΑ διερευνούν την άρση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο.

Καθησυχαστικές ήταν και οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργούς Μπένιαμιν Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα απόσχει από περαιτέρω επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει νωρίτερα από το αναμενόμενο, σημειώνοντας τη μειωμένη ικανότητα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο ή να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους.

Πάντως παρά την υποχώρηση, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent παραμένουν αυξημένα σχεδόν κατά 50% από την έναρξη της σύγκρουσης, καθώς η αναστάτωση έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ και έχει αναγκάσει τους μεγάλους περιφερειακούς παραγωγούς να περιορίσουν απότομα την παραγωγή.