Πτώση στη Wall Street ενόψει των αποτελεσμάτων της Nvidia

Με ξεπούλημα μετοχών των μεγαλύτερων εταιρειών τεχνολογίας στον κόσμο έκλεισε σήμερα (18.11.25) η Wall Street -ζώντας τη μεγαλύτερη πτώση της από τον Αύγουστο και υπογραμμίζοντας την περιορισμένη εξάρτηση της αμερικανικής αγοράς από μια χούφτα κολοσσούς ανάπτυξης.

Ο S&P 500 έχασε σχεδόν 1%, υποχωρώντας για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Ενόψει των αποτελεσμάτων της Nvidia, οι μετοχές της στη Wall Street βυθίστηκαν κατά 2,8%. Ο πήχης ανεβαίνει για να πείσει ο κατασκευαστής τσιπ τους επενδυτές ότι τα δισεκατομμύρια δολάρια που δαπανώνται για την τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν. Οι προοπτικές της θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις λόγω της τεράστιας επιρροής της εταιρείας στους κύριους δείκτες.

Η Wall Street ανησυχεί ολοένα και περισσότερο ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν παράγει ακόμη αρκετά έσοδα ή κέρδη για να δικαιολογήσει τις τεράστιες δαπάνες σε υποδομές. Η Microsoft Corp. και η Nvidia δεσμεύονται να επενδύσουν έως και 15 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά στην Anthropic PBC, σε μια κίνηση που φέρνει την εταιρεία ανάπτυξης Τεχνητής Νοημοσύνης πιο κοντά σε δύο από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της ανταγωνίστριάς της OpenAI.

«Το ερώτημα δεν είναι πραγματικά αν βρισκόμαστε σε μια φούσκα», δήλωσε ο Sonu Varghese της Carson Group. «Το πραγματικό ερώτημα είναι πόσο καιρό θα διαρκέσει η τρέχουσα τάση στις δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη και πόσο άσχημες θα είναι οι επιπτώσεις όταν τελειώσει».

Οι αποτιμήσεις στον ακμάζοντα κλάδο πρόκειται να επαναξιολογηθούν, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της JPMorgan Chase & Co., Daniel Pinto.

«Πιθανότατα υπάρχει μια διόρθωση εκεί», δήλωσε ο Pinto στη Σύνοδο Κορυφής Bloomberg Africa Business στο Γιοχάνεσμπουργκ την Τρίτη. «Αυτή η διόρθωση θα δημιουργήσει επίσης μια διόρθωση στο υπόλοιπο τμήμα, τον S&P και τον κλάδο».

Ο S&P 500 έκλεισε κάτω από τις 6.620 μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδο σε περισσότερο από ένα μήνα. Ένας δείκτης τεχνολογικών megacaps έχασε 1,8%. Ένας στενά παρακολουθούμενος δείκτης μεταβλητότητας των μετοχών – ο VIX – κυμαινόταν κοντά στο 25.

Το Bitcoin ανέβηκε αφού έπεσε για λίγο κάτω από τα 90.000 δολάρια. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων υποχώρησε δύο μονάδες βάσης στο 4,12%. Το δολάριο παρουσίασε διακυμάνσεις.

Εν τω μεταξύ, οι θέσεις των επενδυτών σε μετρητά μειώθηκαν κάτω από ένα κρίσιμο όριο σε μηνιαία έρευνα της Bank of America, πυροδοτώντας ένα λεγόμενο σήμα πώλησης για τις μετοχές. Με την έκθεση σε μετοχές να παραμένει η υψηλότερη από τον Φεβρουάριο στην καταμέτρηση της BofA, ο Michael Hartnett δήλωσε ότι η αγορά θα «διορθωθεί περαιτέρω» χωρίς μείωση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα.

Η τοποθέτηση είναι πλέον «ένας αντίθετος άνεμος, όχι ούριος άνεμος για τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου», σημείωσε ο στρατηγικός αναλυτής.

Ενώ η πρόσφατη πτώση ήταν τεχνικά καθυστερημένη, ο Louis Navellier της Navellier & Associates λέει ότι η μόχλευση της διόρθωσης ενισχύθηκε από το ακραίο βάρος της mega tech και τον φόβο μιας φούσκας AI.

«Ευτυχώς, τα κέρδη αντέχουν πολύ καλά. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η AI υπόσχεται τεράστια κέρδη στην παραγωγικότητα», σημείωσε ο βετεράνος της Wall Street. «Η αβεβαιότητα επικεντρώνεται στο χρονοδιάγραμμα του πότε θα αυξηθεί η παραγωγικότητα και πού και πώς θα πραγματοποιηθούν τα κέρδη».

Το ανοδικό σκεπτικό για την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον σαφές και οι υπερεπενδυτές θα πρέπει να προσεγγίζονται με προσοχή, σύμφωνα με έναν αναλυτή που υποβάθμισε δύο από τους πιο ευνοημένους τεχνολογικούς γίγαντες της Wall Street.