Τραμπ σε Βανς: «Βρες τρόπο να βγούμε από τον πόλεμο με το Ιράν» – Όλη η ατζέντα των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ψάχνει διακαώς έξοδο από τον πόλεμο με το Ιράν και έχει ζητήσει από τον Τζέι Ντι Βανς να βρει έναν τρόπο απεμπλοκής, καθώς ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ετοιμάζεται να αναχωρήσει για το Πακιστάν προκειμένου να συμμετάσχει σε κρίσιμες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας, στο Ισλαμαμπάντ καθώς ξεκινούν σήμερα (10.04.2026) οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, με το Πακιστάν να παίζει καθοριστικό μεσολαβητικό ρόλο. Οι κύριες συναντήσεις αναμένονται αύριο Μ. Σάββατο (11.04.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται λίγες μέρες μετά τη συμφωνία Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων, με μεσολάβηση του Πακιστάν, και σε μια περίοδο που η εκεχειρία βρίσκεται ήδη υπό πίεση, λόγω διαφορετικών ερμηνειών των όρων της αναστολής των εχθροπραξιών — και της εντατικοποίησης των αεροπορικών επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο.

Ο Βανς, που αναχωρεί σήμερα, συγκαταλέγεται στους πιο επιφυλακτικούς υποστηρικτές της σύγκρουσης με το Ιράν μέσα στον στενό κύκλο του Τραμπ.

Διαχρονικά εμφανίζεται σκεπτικιστής απέναντι σε στρατιωτικές επεμβάσεις στο εξωτερικό και έχει εκφραστεί ανοιχτά κατά της προοπτικής αποστολής στρατευμάτων σε πολέμους χωρίς σαφές τέλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίσκεψή του στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, πραγματοποιείται τη στιγμή που η εύθραυστη, προσωρινή εκεχειρία δείχνει να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την κατάρρευση.

Το χάσμα ανάμεσα στις δημόσιες απαιτήσεις του Ιράν και εκείνες των ΗΠΑ και του συμμάχου τους, Ισραήλ, φαίνεται αγεφύρωτο.

Ο Βανς συνοδεύεται από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε τρεις γύρους έμμεσων διαπραγματεύσεων με Ιρανούς αξιωματούχους.

Ο Λευκός Οίκος έχει δώσει ελάχιστες λεπτομέρειες για τη μορφή των συνομιλιών – αν θα είναι άμεσες ή έμμεσες – ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές συγκεκριμένες προσδοκίες για τη συνάντηση.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, αν και δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, πληροφορίες θέλουν επικεφαλής να είναι ο πρόεδρος της Βουλής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε βασικό συνομιλητή με την Ουάσινγκτον, ειδικά μετά τις απώλειες ηγετικών στελεχών του καθεστώτος από τις πρόσφατες επιθέσεις.

Το Πακιστάν έχει αναδειχθεί τους τελευταίους μήνες σε βασικό μεσολαβητή ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον. Η Ισλαμαμπάντ διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην επίτευξη της εκεχειρίας δύο εβδομάδων, η οποία ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες.

«Αστακός» το Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες ΗΠΑ, Ιράν

Σύμφωνα με πακιστανικές πηγές ασφαλείας που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο dpa, οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ ξεκινούν σήμερα με προκαταρκτικές συζητήσεις μεταξύ ειδικών. Η κύρια συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο, ενώ οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να παραταθούν έως την Κυριακή, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Περίπου 10.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ανάμεσά τους στρατιώτες, αστυνομικοί και πράκτορες των υπηρεσιών Πληροφοριών, έχουν αναλάβει την προστασία των συνομιλιών. Οι αρχές έχουν κηρύξει τοπική αργία για να περιορίσουν τις μετακινήσεις των κατοίκων, ενώ έχει δημιουργηθεί μια «κόκκινη ζώνη» υψηλής ασφάλειας που περιλαμβάνει κυβερνητικά κτίρια και ξένες πρεσβείες.

Όσα γνωρίζουμε για τις επερχόμενες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Ισλαμαμπάντ

Το Al Jazeera παραθέτει όλα όσα είναι γνωστά για τις επερχόμενες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Ισλαμαμπάντ: ποιοι αναμένεται να συμμετάσχουν και πού θα διεξαχθούν, η ατζέντα, και τι να περιμένει ο πλανήτης.

Πότε και πού θα διεξαχθούν οι συνομιλίες

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ, μετά την επίσημη πρόσκληση του Πακιστανού Πρωθυπουργού Σαχμπάζ Σαρίφ προς τις δύο πλευρές να επιδιώξουν συνομιλίες για μια πλήρη επίλυση του πολέμου.

Ο Λευκός Οίκος έχει επιβεβαιώσει ότι οι επίσημες συζητήσεις θα ξεκινήσουν το Σάββατο το πρωί, τοπική ώρα.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν δήλωσε στις 8 Απριλίου ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν για έως και 15 ημέρες – υπονοώντας την πιθανότητα τουλάχιστον κάποιοι από τα μέλη των αντιπροσωπειών να παραμείνουν στο Ισλαμαμπάντ πέρα από το Σάββατο ή να επιστρέψουν στην πρωτεύουσα του Πακιστάν για επόμενους γύρους συνομιλιών.

Το ξενοδοχείο Serena στο Ισλαμαμπάντ θα φιλοξενήσει τις αντιπροσωπείες. Βρίσκεται δίπλα στο υπουργείο Εξωτερικών στην Κόκκινη Ζώνη της πρωτεύουσας, η οποία στεγάζει βασικά κυβερνητικά κτίρια και πρεσβείες. Το ξενοδοχείο έχει δεσμευτεί για τον σκοπό αυτό από το απόγευμα της Τετάρτης μέχρι την Κυριακή και στους επισκέπτες έχει ζητηθεί να αποχωρήσουν.

Αναμένεται επίσης να λειτουργήσει ως ο χώρος των συνομιλιών.

Οι αρχές έχουν κηρύξει τις 9 και 10 Απριλίου ως δημόσιες αργίες στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, εξαιρώντας τις βασικές υπηρεσίες, όπως η αστυνομία, τα νοσοκομεία και οι κοινωφελείς υπηρεσίες.

Η ασφάλεια στην πόλη έχει ενισχυθεί. Η Κόκκινη Ζώνη έχει σφραγιστεί, ενώ τα κύρια σημεία εισόδου στο Ισλαμαμπάντ έχουν επίσης κλείσει.

Ποιοι θα παραστούν στις συνομιλίες

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας, συνοδευόμενος από τον εκπρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ.

Αναμένεται ότι ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκερ Γκαλιμπάφ, και ο Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, θα ηγηθούν της ιρανικής αντιπροσωπείας. Δεν είναι σαφές αν θα παραστεί εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), οι οποίοι ηγούνται των στρατιωτικών αντιποίνων του Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο Γκαλιμπάφ είναι πρώην διοικητής των Φρουρών.

Ωστόσο, οι Πακιστανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι τίποτα δεν είναι βέβαιο μέχρι να φτάσουν οι αντιπροσωπείες.

Ο Πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν, Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ, ανακοίνωσε στο X ότι η ιρανική αντιπροσωπεία θα φτάσει στις 9 Απριλίου. «Παρά τον σκεπτικισμό της ιρανικής κοινής γνώμης λόγω των επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων της εκεχειρίας από το Ισραηλινό καθεστώς για να σαμποτάρουν την διπλωματική πρωτοβουλία», έγραψε, η αντιπροσωπεία είχε έρθει για «σοβαρές συνομιλίες με βάση τα 10 σημεία που πρότεινε το Ιράν». Αλλά διέγραψε την ανάρτηση μέσα σε λίγες ώρες.

Πώς θα διαμορφωθούν οι διαπραγματεύσεις

Ο πρωθυπουργός Σαρίφ αναμένεται να φιλοξενήσει επίσημα τις συνομιλίες και να πραγματοποιήσει ξεχωριστές προπαρασκευαστικές συναντήσεις με τις δύο πλευρές την Παρασκευή ή το πρωί του Σαββάτου, ανάλογα με το πότε θα φτάσουν οι αντιπροσωπείες.

Ο Αναπληρωτής πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών Ισαάκ Νταρ, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε διπλωματικές προσπάθειες καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, αναμένεται να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις το Σάββατο.

Δεν είναι σαφές αν ο αρχηγός του Πακιστανικού Στρατού, Στρατηγός Ασίμ Μουνίρ, θα συμμετάσχει. Ούτε το υπουργείο Εξωτερικών ούτε το μέσο ενημέρωσης του στρατού απάντησαν στα σχετικά ερωτήματα του Al Jazeera.

Το Σάββατο, οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν αναμένεται να καθίσουν σε ξεχωριστά δωμάτια, με τους Πακιστανούς αξιωματούχους να μεταφέρουν τα μεταξύ τους μηνύματα.

Η συμμετοχή του Βανς στις συνομιλίες αποτελεί σημαντική εξέλιξη. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι είναι σκεπτικοί σχετικά με περαιτέρω εμπλοκή με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ – αναφέρουν τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις μαζί τους στη Μουσκάτ και στη Γενεύη τον Φεβρουάριο και πώς οι ΗΠΑ άρχισαν να βομβαρδίζουν το Ιράν ενώ οι συνομιλίες ήταν σε εξέλιξη. Θεωρούν τον Βανς πιο ανοιχτό στο να τερματιστεί η σύγκρουση.

Ο Βανς, ο οποίος θεωρείται υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2028, έχει τοποθετηθεί με προσοχή σχετικά με τη μακροχρόνια στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Περισσότερες από τριάντα αιτήσεις θεώρησης από διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν υποβληθεί, με τουλάχιστον 20 δημοσιογράφους να εγκρίνονται, σύμφωνα με αξιωματούχους, οι οποίοι επιβεβαίωσαν επίσης ότι μια ομάδα ασφαλείας 30 ατόμων από τις ΗΠΑ έχει ήδη φτάσει στο Ισλαμαμπάντ.

Γιατί το Πακιστάν ανέλαβε αυτόν τον ρόλο

Το Πακιστάν έχει αναδειχθεί σε βασικό μεσολαβητή μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης τις τελευταίες εβδομάδες. Παρά τις προηγούμενες εντάσεις με τις δύο χώρες, το Ισλαμαμπάντ διατηρεί σήμερα σχέσεις συνεργασίας με καθεμία από αυτές.

Τις τελευταίες ημέρες, ο αρχηγός του στρατού Άσιμ Μουνίρ έχει πραγματοποιήσει πολλές συνομιλίες με ηγέτες των ΗΠΑ και του Ιράν στο πλαίσιο εντατικών διπλωματικών προσπαθειών.

Το Πακιστάν μοιράζεται σύνορα 900 χιλιομέτρων με το Ιράν και φιλοξενεί τη δεύτερη μεγαλύτερη σιιτική μουσουλμανική πληθυσμιακή ομάδα στον κόσμο μετά τον γείτονά του, παράγοντες που ενισχύουν τη σημασία του για την Τεχεράνη.

Σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος της Μέσης Ανατολής, το Πακιστάν δεν φιλοξενεί στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, δίνοντάς του επιπλέον αξιοπιστία στα μάτια του Ιράν. Την ίδια στιγμή, το Πακιστάν έχει χαρακτηριστεί Σημαντικός Συνεργάτης Εκτός του ΝΑΤΟ (Major Non-NATO Ally) των ΗΠΑ από το 2004.

Ωστόσο, η θέση του πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ έχει παραμένει συχνά κενή. Από το 2018, μόνο ένας επιβεβαιωμένος πρέσβης, ο Ντόναλντ Μπλόουμ, υπηρέτησε από το 2022 μέχρι τις αρχές του 2025. Η θέση είναι αυτή τη στιγμή αδιάθετη.

Ο τελευταίος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που επισκέφθηκε το Πακιστάν ήταν ο Τζορτζ Μπους τον Μάρτιο του 2006.

Ο τελευταίος αντιπρόεδρος που επισκέφθηκε το Πακιστάν ήταν ο Τζο Μπάιντεν τον Ιανουάριο του 2011.

Η αναμενόμενη επίσκεψη του Βανς – 15 χρόνια αργότερα – επικεντρωμένη στη διαπραγμάτευση για τον τερματισμό ενός πολέμου παρά στις διμερείς σχέσεις, σηματοδοτεί ένα σπάνιο και σημαντικό επίπεδο αμερικανικής εμπλοκής στο Ισλαμαμπάντ. Είναι σπάνιο για έναν αντιπρόεδρο να επισκεφτεί μια χώρα όπου οι ΗΠΑ δεν έχουν πρεσβευτή.

Τι βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Και οι δύο πλευρές εισέρχονται στις συνομιλίες με μεγάλες διαφορές.

Η πρόταση ειρήνης του Ιράν των 10 σημείων ζητά: την ιρανική εποπτεία των Στενών του Ορμούζ, την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Μέση Ανατολή και τη διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά των συμμάχων ενόπλων ομάδων, μεταξύ άλλων απαιτήσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αποδεχτεί επίσημα αυτούς τους όρους, αν και ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει το σχέδιο των 10 σημείων «εκπληρώσιμο». Ο Λευκός Οίκος αντ’ αυτού ισχυρίζεται ότι το Ιράν είναι έτοιμο να παραδώσει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του, μια θέση που η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ περιέγραψε ως μη διαπραγματεύσιμη απαίτηση. Το Ιράν, τουλάχιστον επίσημα, δεν έχει αποδεχτεί ότι είναι έτοιμο να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο του.

Μια ξεχωριστή διαφωνία αφορά το Λίβανο.

Ο βομβαρδισμός του Ισραήλ στον γείτονά του στον βορρά, όπου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 200 άνθρωποι την Τετάρτη, ήταν η πιο σφοδρή επίθεση στο Λίβανο από την αρχή του τρέχοντος πολέμου.

Ο Αραγτσί προειδοποίησε ότι το Ιράν θα μπορούσε να εγκαταλείψει την εκεχειρία αν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της εκεχειρίας ή της συνέχισης του πολέμου μέσω του Ισραήλ. Ανέφερε επίσης τη δήλωση του Πακιστανού Πρωθυπουργού Σαρίφ ότι η εκεχειρία περιλάμβανε παύση των επιθέσεων σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Ωστόσο, ο Βανς, μιλώντας στη Βουδαπέστη, είπε ότι οι όροι της εκεχειρίας δεν καλύπτουν το Λίβανο – μια θέση που έχουν υιοθετήσει ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος.

Η τελική συμφωνία παραμένει απίθανη στο άμεσο μέλλον, με βαθιά δυσπιστία και από τις δύο πλευρές, λένε οι αναλυτές.

Ο Πρέσβης του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ, έδειξε στην ανάρτησή του (η οποία διαγράφηκε αργότερα) ότι η Τεχεράνη θεωρεί τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ ως μια απόπειρα να σαμποτάρουν τις διαπραγματεύσεις.

Ο Λίβανος αναδεικνύεται ως η κεντρική γραμμή ρήξης.