Πτώση στον χρυσό εν μέσω αβεβαιότητας για την επιδιωκόμενη συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν

Ο χρυσός υποχωρεί στις συναλλαγές της Τετάρτης (3.6.2026) καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή ώθησε τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα ενώ το κλίμα επηρεάζουν οι μετ’ εμποδίων συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αλλά και οι προσδοκίες για τα επιτόκια.

Εξάλλου, παρόλο που ο χρυσός εμφανίζεται συνήθως ως επένδυση αντιστάθμισης έναντι του πληθωρισμού, τείνει να χάνει την ελκυστικότητά του ως αποδοτικό περιουσιακό στοιχείο όταν βρίσκεται σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.

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Η τιμή spot στις σημερινές συναλλαγές υποχωρεί σχεδόν 0,7%, κάτω από τα 4.470 δολάρια η ουγγιά, μετά από άνοδο άνω του 1% στην προηγούμενη συνεδρίασ.η

Οι τιμές παραμένουν κάτω από τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά διατηρώντας απώλειες από τις αρχές της εβδομάδας καθώς τα ισχυρότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η κεντρική τράπεζα Fed μπορεί να διατηρήσει τα επιτόκια υψηλά για μακρά περίοδο.

Στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη (2.6.2026) έδειξαν ότι οι θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Απρίλιο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών, ενώ οι απολύσεις μειώθηκαν, υποδεικνύοντας ανθεκτικότητα στην αγορά εργασίας.

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Οι επενδυτές επικεντρώνονται τώρα στα στοιχεία για την απασχόληση στον τομέα μη γεωργικών εκμεταλλεύσεων της Παρασκευής για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Εν τω μεταξύ, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν συνέβαλε σε υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, τροφοδοτώντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ενισχύοντας τα επιχειρήματα για μια πιο περιοριστική στάση της Fed. Ωστόσο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες παραμένουν σε εξέλιξη, ενώ οι πληροφορίες από διεθνή πρακτορεία δείχνουν ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι εξετάζουν ένα τελικό κείμενο που θα μπορούσε να υποβληθεί στις ΗΠΑ καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις.