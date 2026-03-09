Ράλι στις τιμές του φυσικού αερίου πλήττει την Ευρώπη – Τα μηνύματα από την χονδρική ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα

Το άλμα της τιμής του πετρελαίου πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 ευρώ ακολουθείται από αύξηση 30% στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο σήμερα (Δευτέρα 9.3.2026) σημαίνοντας συναγερμό στην αγορά καθώς οι εξελίξεις τροφοδοτούν τις τιμές των καυσίμων και νέο κύμα ακρίβειας ενώ ενισχύουν τους φόβους για αύξηση των τιμών ενέργειας.

Οι τιμές των καυσίμων έχουν πάρει την ανηφόρα πριν ακόμη δούμε το πετρέλαιο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι ενώ ανησυχίες καλλιεργεί και το νέο ράλι των τιμών στο φυσικό αέριο πάνω από τα 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα φέρνοντας στο νου το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά περίπου 30% σήμερα, μετά την κατακόρυφη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι αγορές έχουν καταληφθεί από πανικό ενόψει της συνέχισης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Λίγο μετά το άνοιγμα των συναλλαγών, το ολλανδικό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, σημείωσε άνοδο άνω του 23,63% στα 66 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αφού άνοιξε με άλμα περίπου 30%. Επιχειρεί σταθεροποίηση πάνω από τα 63 ευρώ για τα συμβόλαια παράδοσης Απριλίου ενώ πάνω από τα 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα έχουν σκαρφαλώσει και τα συμβόλαια για παραδόσεις τον Μάϊο και το β’ τρίμηνο. Παρά την εντυπωσιακή άνοδο πάντως παραμένει ακόμη πολύ κάτω από τα επίπεδα που καταγράφηκαν το 2022, στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, όταν είχε ξεπεράσει τα 300 ευρώ.

Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικά στην Κεντρική Ευρώπη παρατηρούνται σημαντικές αυξήσεις, όπως και στην χονδρεμπορική αγορά.

Ας σημειωθεί πάντως ότι σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές αγορές η Ελλάδα εμφανίζει σήμερα καλή επίδοση. Είναι στην 3η θέση της κατάταξης των χωρών της EE με τις χαμηλότερες τιμές. Εμφανίζει μέση τιμή 82,9 ευρώ/MWh όταν για παράδειγμα η μέση τιμή χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ιταλία είναι 156,18 ευρώ/MWh, στη Γερμανία 135,79 ευρώ/MWh κ.ο.κ..

Οι καιρικές συνθήκες όπως ηλιοφάνεια και ισχυροί άνεμοι ευνοούν το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας, που ξεπερνά το 60% έναντι 14,5% των υδροηλεκτρικών μονάδων ενώ στο 18% είναι το μερίδιο του φυσικού αερίου.