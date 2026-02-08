Σε επίπεδο ρεκόρ η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, οι ξένοι επενδυτές έχουν ενισχύσει τη θέση τους στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, με την συμμετοχή των ξένων στην κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2025 να φθάνει στο 69,3% που αποτελεί ιστορικό υψηλό και ισοδυναμεί με 82,8 δισ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Σύμφωνα με στοιχεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την αγορά, αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 34% στην αξία των ξένων συμμετοχών σε σύγκριση με τα 60,9 δισ. ευρώ που καταγράφηκαν στο τέλος του 2024.

Η συμμετοχή των ξένων στη ρευστότητα ανέβηκε στο 64,1% το 2025, σε επίπεδο που δεν είχε παρατηρηθεί από την προ-κρίσης περίοδο (πλησιάζοντας το 64,9% του 2014), σηματοδοτώντας μια σταθερή άνοδο από το επίπεδο βάσης 50,8% το 2020.

Οι θεσμικοί επενδυτές παραμένουν ο κύριος παράγοντας της ξένης ιδιοκτησίας, με τις κατανομές να συγκεντρώνονται στον Τραπεζικό τομέα, την Ενέργεια και τις Υποδομές, αντικατοπτρίζοντας την εμπιστοσύνη στους βασικούς οικονομικούς τομείς της Ελλάδας.

Η συνύπαρξη της υψηλότερης ιστορικά ιδιοκτησίας (69%) και της κυριαρχίας της στο trading (64%) επιβεβαιώνει ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει μεταβεί από μια περιφερειακή αγορά σε έναν προορισμό με ισχυρή πεποίθηση για το παγκόσμιο θεσμικό κεφάλαιο.

Οι συνεχιζόμενες καθαρές εισροές από το 2021 υπογραμμίζουν μια θεμελιώδη αλλαγή στρατηγικής. Οι ελληνικές εισηγμένες εταιρείες δεν θεωρούνται πλέον ως βραχυπρόθεσμα trades, αλλά ως βασικές, μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε διεθνή χαρτοφυλάκια.

Σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Αθηνών η διαρκής αύξηση της ξένης εμπλοκής – με την ξένη ιδιοκτησία να φτάνει σε ιστορικό ρεκόρ 68,5% της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς το 2025 όπως προαναφέραμε – οφείλεται στην:

Βελτιωμένη μακροοικονομική σταθερότητα,

Ισχυρή απόδοση των εταιρειών,

Ελκυστικές αποτιμήσεις,

Εμβάθυνση της ρευστότητας της αγοράς.

Η πλήρης αποκατάσταση του Investment Grade (επενδυτική βαθμίδα) το 2025 αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της αξιοσημείωτης απόδοσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών το 2025. Η επίτευξή της δεν έχει μόνο ενισχύσει τις αποτιμήσεις, αλλά έχει διευρύνει μόνιμα το διαθέσιμο κεφάλαιο, θέτοντας τα θεμέλια για τη μελλοντική μετάβαση της αγοράς σε Κατάσταση Αναπτυγμένης.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έφτασε τα 146,8 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2008. Αυτή η επέκταση αντικατοπτρίζει μια επαναξιολόγηση της ελληνικής αγοράς, καθώς οι αυξανόμενες αποτιμήσεις στηρίζονται όλο και περισσότερο στις ενισχυμένες βασικές θεμελιώδεις αρχές των εισηγμένων και στην ευρύτερη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Η κεφαλαιοποίησή του αυξήθηκε στα 49,1 δισ. ευρώ (αύξηση 74% το 2025), αντιπροσωπεύοντας περίπου το 33,4% της συνολικής αγοράς. Η ανάπτυξη της αγοράς ήταν εξαιρετικά ευρεία το 2025. Οι μη χρηματοοικονομικοί τομείς έφτασαν σε συνολική κεφαλαιοποίηση 97,7 δισ. ευρώ (αύξηση 29,3%), οδηγούμενη από tην ισχυρή απόδοση στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και των υποδομών.