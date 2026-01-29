Στα 70 δολάρια το Brent εν μέσω κλιμάκωσης των απειλών Τραμπ προς το Ιράν

Τα 70 δολάρια το βαρέλι έφτασαν οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο, μετά την προειδοποίηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς το Ιράν να συνάψει πυρηνική συμφωνία ή να αντιμετωπίσει στρατιωτικά πλήγματα.

Συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς για το πετρέλαιο κατέγραψε άνοδο 2,7%, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) ξεπέρασε τα 65 δολάρια το βαρέλι. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη (28.1.2026), ο Τραμπ δήλωσε ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία που έχει διατάξει να αναπτυχθούν στην περιοχή είναι έτοιμα να εκτελέσουν την αποστολή τους «με ταχύτητα και βία, εφόσον χρειαστεί», εντείνοντας τους φόβους για κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το bloomberg, οι τιμές του αργού πετρελαίου καταγράφουν άνοδο από τις αρχές του 2026, διαψεύδοντας τις αρχικές προσδοκίες για μια αγορά που θα πιεζόταν από σημαντική υπερπροσφορά. Αντίθετα, οι γεωπολιτικές εντάσεις, από το Ιράν έως τη Βενεζουέλα, καθώς και η σοβαρή διακοπή εφοδιασμού στο Καζακστάν έχουν λειτουργήσει υποστηρικτικά για τις τιμές.

«Η αυξημένη πιθανότητα στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν έχει προσθέσει ένα γεωπολιτικό ασφάλιστρο της τάξης των 3 έως 4 δολαρίων ανά βαρέλι στις τιμές του πετρελαίου», αναφέρουν σε σημείωμά τους αναλυτές της Citigroup. Όπως σημειώνουν, οι τιμές ενδέχεται να παραμείνουν υψηλότερες από ό,τι προέβλεπαν πολλοί αναλυτές, παρά το γεγονός ότι η χρονιά ξεκίνησε με εκτιμήσεις για έντονη υπερπροσφορά.

Μια ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις ροές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, περιοχή που αντιστοιχεί σε περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας προσφοράς. Τυχόν ιρανικά αντίποινα θα μπορούσαν να επεκταθούν και στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενό του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον έχει επαναλάβει τις προειδοποιήσεις της προς την Τεχεράνη, συνδέοντάς τες πλέον όχι μόνο με το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και με την εσωτερική καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν. Από την πλευρά της, η ιρανική κυβέρνηση δηλώνει ανοικτή στον διάλογο, προειδοποιώντας όμως ότι θα απαντήσει με «άνευ προηγουμένου ισχύ» σε περίπτωση στρατιωτικής πίεσης, ενώ εντείνει τις διπλωματικές της επαφές με τις χώρες της περιοχής.