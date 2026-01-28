Στα επίπεδα του 2009 επέστρεψε το Χρηματιστήριο Αθηνών με ράλι 1,45% – Στα 714,6 εκατ. ευρώ εκτοξεύθηκαν οι συναλλαγές

Στα επίπεδα του 2009 επέστρεψαν οι μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών μετά από ράλι 1,45% και έκρηξη συναλλαγών.
Ώθηση στις ελληνικές μετοχές παρείχε η προοπτική της αναβάθμισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές από την MSCI το 2026 ωθώντας την αγορά σε υψηλότερα επίπεδα με ταυτόχρονη αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.347,23 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,45%.
Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου του 2009 (2.383,62 μονάδες)
Από τις αρχές του έτους ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 10,68%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει αυξηθεί κατά 13,6 δισ. ευρώ από τις αρχές του 2026.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.348,25 μονάδες (+1,50%).
Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 714,598 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 106.791.557 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,56%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+6,90%), Metlen (+6,73%), της ΔΕΗ (+2,54%), της Eurobank (+2,49%), της Πειραιώς (+2,40%) και της Viohalco (+1,99%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-,10%), της Εθνικής (-0,79%), του ΔΑΑ (-0,52%) και του ΟΠΑΠ (-0,47%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 38.130.930 και 29.533.961 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 159,53 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 127,15 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 47 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Austracard (+9,32%) και Elvalhalcor (+6,90%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Παϊρης (-7,45%) και Λεβεντέρης (-6,67%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR:10,9000 αμετάβλητη
ΚΥΠΡΟΥ:9,3600 +0,43%
METLEN:46,3000 +6,73%
OPTIMA:8,3800 +1,21%
ΤΙΤΑΝ: 58,0000 +0,87%
ALPHA BANK: 4,1980 +1,33%
AEGEAN AIRLINES: 15,1000 +1,48%
VIOHALCO: 13,3000 +1,99%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 33,0200 +1,29%
ΔΑΑ:11,3800 -0,52%
ΔΕΗ: 19,8100 +2,54%
COCA COLA HBC:45,0800 +0,63%
ΕΛΠΕ: 8,8450 +1,20%
ELVALHALCOR: 4,6500 +6,90%
ΕΘΝΙΚΗ: 15,6500 -0,79%
ΕΥΔΑΠ: 7,2000 -1,10%
EUROBANK: 4,3280 +2,49%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,1000 +0,57%
MOTOR OIL: 33,8200 +1,08%
JUMBO: 25,2000 +1,12%
ΟΛΠ:40,0000 +1,39%
ΟΠΑΠ: 17,0600 -0,47%
ΟΤΕ: 15,9300 +0,82%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,7760 +2,40%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,5200 +0,15%