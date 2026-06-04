Σταθεροποιητικές τάσεις στις αγορές εν μέσω προσδοκιών για κατάπαυση πυρός στη Μέση Ανατολή – Η εικόνα στην Αθήνα

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι αγορές μετοχών στη συνεδρίαση της Πέμπτης, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών στο Euronext Athens να επιχειρεί σταθεροποίηση λίγο πάνω από τα χθεσινά επίπεδα, τάση που ακολουθούν οι κεντρικοί δείκτες και στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.

Ειδικότερα, στην ελληνική αγορά, στο Euronext Athens, κάποιες ρευστοποιήσεις δεικτοβαρών μετοχών απειλούν την ισορροπία του Γενικού Δείκτη σε θετικό έδαφος αν και τις πιέσεις αντισταθμίζουν αγορές επιλεκτικών blue chips.

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Ο Γενικός Δείκτης ακολουθεί διακυμάνσεις πάνω από τις 2.350 μονάδες με άνοδο πέριξ της μισής ποσοστιαίας μονάδας.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται κοντά στα 50 εκατ. ευρώ.

Τόσο ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης όσο και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημειώνουν άνοδο που δεν ξεπερνά το 0,5%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn, της ΔΕΗ, της Optima Bank και της Eurobank. Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines και της Aktor. Ανοδικά κινούνται 55 μετοχές, 41 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

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Σταθεροποιητικές τάσεις στην Ευρώπη

Εικόνα σταθεροποίησης εμφανίζουν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να διατηρεί νευρικούς τους επενδυτές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει οριακή άνοδο ενώ σημαντικότερη άνοδο γύρω στο 0,8% σημειώνει ο γαλλικός CAC 40 και πάνω 0,5% είναι η άνοδος του γερμανικού DAX.

Ας σημειωθεί ότι το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε μετά την είδηση ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να εφαρμόσουν εκεχειρία. Η συμφωνία εξακολουθεί να εξαρτάται από την πλήρη παύση των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την απόσυρση των στελεχών της νότια του ποταμού Λιτάνι αλλά λειτουργούν ενθαρρυντικά τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ ότι συνομιλίες με το Ιράν προχωρούν «πολύ καλά» και θα μπορούσαν να αποφέρουν αποτελέσματα ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο.